韓籍啦啦隊女神脫了！曝喜訊推首本寫真　「紅色內衣洩雪肌」辣翻

記者孟育民／台北報導

今（14日）適逢源自韓國的「銀色情人節」，象徵「約定與承諾」。有「仁川女神」封號的中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 成員金渡兒（Kim Do-A），也選在這個充滿浪漫意義的日子，驚喜宣布推出個人首本實體影像紀實書《想與你一起渡過》，將準備已久的心意獻給一路陪伴她的粉絲。

▲▼金渡兒推出寫真集。（圖／尖端提供）

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來自韓國仁川的金渡兒，自2018年展開啦啦隊生涯後，活躍於排球、足球、棒球及籃球等不同運動領域，憑藉甜美外型、火辣身材與充滿感染力的應援魅力，在台韓兩地累積高人氣。來台加入中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 後，更以自然親切的「女友感」形象圈粉無數，如今首度跨足出版個人影像作品，希望透過鏡頭留下現階段最真實、最多變的自己。

金渡兒坦言，從韓國來到台灣，再從球場上的應援舞台成為影像書主角，對她而言是一段不可思議的旅程。第一次拍攝個人作品，難免感到緊張與不安，但想到一路支持自己的粉絲，就重新鼓起勇氣，希望把最真實、最不同的一面分享給大家。

▲金渡兒展現不同樣貌。（圖／尖端提供）

《想與你一起渡過》以戀人共遊的視角為主軸，打造一場介於日常與夢境之間的浪漫旅程。書中收錄多種風格造型，從陽光灑落的清晨、充滿夏日氛圍的泳池時光，到戴上牛仔帽騎乘白馬的異國場景，都散發滿滿「女友視角」氛圍。

▲金渡兒展現好身材。（圖／尖端提供）



隨著拍攝場景轉入夜晚，金渡兒更換上紅色內衣搭配白色浴袍，展現慵懶性感的一面，黑色蕾絲造型則流露神祕魅力，大尺度畫面令人眼睛一亮。她希望透過這本影像紀實書，帶領粉絲一同完成這趟浪漫旅程，也將彼此共同創造的回憶，永久珍藏在書頁之中。