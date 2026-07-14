HYBE女團成軍2個月「她閃電退團」剩3人　官方證實：祝未來順利

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂龍頭HYBE經紀公司旗下擁有多個分公司，打造出不同特色的團體，他們日前官宣再度打造全新四人組女團SAINT SATINE，成員分別來自美國、日本、瑞典、巴西，放眼國際事業展圖。怎料，團體才成軍2個月，瑞典成員LEXIE於14日閃電退團，官方證實消息「祝她未來順利」。

▲SAINT SATINE在5月才剛宣布成軍。（圖／翻攝自HYBE）



SAINT SATINE於5月對外官宣成軍，並由4位成員組成，分別來自美國的Emily、瑞典成員LEXIE、巴西成員Samara，以及最後透過選秀節目入選的日本成員Sakura，她們也是繼KATSEYE之後，HYBE再度推出的國際女團。

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▲LEXIE（右一）還沒出道就退團了。（圖／翻攝自SAINT SATINE IG）



SAINT SATINE預計在下半年出道，5月只是宣布成軍，但其實她們還未正式出道，不過，3位成員Emily、LEXIE、Samara的個人IG帳號都擁有大批粉絲支持，在國際間已累積一定知名度。

沒想到，官方14日宣布瑞典成員LEXIE離開公司，「公司在與Lexie進行團體未來活動方向長時間討論後，雙方最終達成共識，決定結束彼此的合作關係。今後，Lexie將不再以 SAINT SATINE成員或HxG旗下成員身分活動，我們真心祝福她未來的發展一切順利。」SAINT SATINE還未出道，成員先少一人，令大批歌迷超錯愕。