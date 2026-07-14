《命運好好玩》爆命理老師與何篤霖同進退！　電視台還原真實情況

記者孟育民／台北報導

JET招牌命理節目《命運好好玩》開播至今已24年，遭週刊爆出不僅更換主持人，就連合作多年的製作人也同步異動。由於何篤霖、製作人與多位命理老師合作超過十年，早已培養深厚默契，不少老師因此以行程安排等理由婉拒錄影或暫緩接下通告，先觀望節目未來發展，等同於與何篤霖「同進退」的氛圍。對此，電視台也做出回應。

▲《命運好好玩》爆出命理師退通告。（圖／攝影中心攝）

對於傳聞，JET綜合台回應：「《命運好好玩》命理老師們現在都照常錄影，沒有婉拒通告。目前固定來節目上通告的老師有將近20位，原本就是會輪流上節目。最近適逢命理老師每年固定出國度假的時期，暑假過後就恢復正常錄影了。」

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▲小賴接下主持重任。（圖／攝影中心攝）

何篤霖日前證實，自己因接到一通電話，無奈卸下主持24年的《命運好好玩》主持棒。隨後電視台宣布，由五堅情成員小賴（賴晏駒）搭檔命理師湯鎮瑋接棒主持，為節目注入新氣象。談到接下重任，小賴坦言：「緊張一定會有，畢竟是長壽節目，壓力很大。除了棚內錄影，還有不同宮廟的外景體驗，可能會走遍台灣。我媽媽也是節目的忠實粉絲，希望能在節目展現不同面向。」