《烈愛對決》哈德森威廉斯遭尾隨！　放話火燒照片才趕走簽名販子

記者張筱涵／綜合報導

因主演BL影集《烈愛對決》人氣暴漲的25歲男星哈德森威廉斯（Hudson Williams），近日受邀出席巴黎時裝周，卻因知名度飆升失去私人空間，更在飯店外遭疑似「簽名販子」一路尾隨，罕見動怒嗆聲：「你們根本不是粉絲！」

▲哈德森威廉斯。（圖／翻攝自Instagram／hudsonwilliamsofficial）



網路瘋傳的影片顯示，哈德森11日搭乘專車返回飯店時，才剛下車就遭數名男子包圍，對方手持他的宣傳照要求簽名。據了解，這些人並非真正粉絲，而是專門蒐集明星簽名後高價轉售牟利的職業簽名商。

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「一路跟到我住的地方」 拿打火機想燒照片

面對一路跟車到飯店的行為，哈德森當場表達不滿，直言：「你們一路跟到我住的地方，連一句『不好意思』都沒有。你們不能這樣做，真的太詭異了。」

他接著表示：「你們不是粉絲，你們真的很令人毛骨悚然，這樣一路跟著我。」隨後更拿起對方遞上的宣傳照說：「我要把它燒掉。」並要求眾人立刻離開，「你們真的有病，我只想看你們騎著那台小腳踏車離開。」

影片中可見，哈德森試圖用打火機點燃照片，但並未成功，在身旁工作人員勸說下才轉身離開。然而對方仍持續拍攝、尾隨，讓他再次回頭強調：「你們一路騎腳踏車跟著我。」並要求停止跟拍。

《烈愛對決》爆紅 巴黎行程全程配保鑣

外媒指出，《烈愛對決》意外爆紅後，讓哈德森與搭檔康納史托瑞（Connor Storrie）一夕之間晉升話題新星。兩人這次出席巴黎時裝周皆有保鑣隨行，但除了狗仔之外，職業簽名販子與過度熱情的追星行為，也讓兩人親身體會爆紅後失去隱私的代價。

康納日前同樣遇到粉絲亂象，有粉絲為了搶占位置，甚至涉嫌對另一名等候偶像的粉絲動手，引發討論。

Jesus Christ Hudson Williams “fighting” with the paparazzi following them in Paris pic.twitter.com/yODZt2riUW — jade (@dreamofbuswell) July 13, 2026

網友一面倒力挺 「他沒有做錯任何事」

哈德森的反應曝光後，多數網友並未批評，反而一面倒支持，認為他只是合理捍衛自己的私人空間。有人留言表示：「他沒有做錯任何事，他說的每一句話都很合理。」也有人笑稱：「就算Hudson直播痛扁狗仔，我大概還是會更喜歡他。」

隨著《烈愛對決》第二季預計下個月在加拿大開拍，並預定於2027年4月播出，外界也預期兩位主演的人氣還將持續攀升，類似的追星與跟拍亂象恐怕只會更加頻繁。