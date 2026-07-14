嚴藝文被控偏袒朱軒洋「引女主蘇慧倫不滿」　《欠婚》劇組回應了！

記者黃庠棻／台北報導

金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新力作《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。怎料，今（14）日卻被週刊爆料女主角蘇慧倫疑似心生不滿，對此劇組也做出回應。

▲蘇慧倫日前出席《欠妳的那場婚禮》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）



《欠妳的那場婚禮》上線之後，掀起一波追劇風潮，今（14）日卻被週刊爆料，女主角蘇慧倫認為宣傳期訪問失焦，感受到冷落所以氣得跳腳，經紀人還因此向劇組提出抗議，覺得不受尊重。對此，《欠妳的那場婚禮》也在稍早回應《ETtoday星光雲》，表示「慧倫與團隊宣傳時都很配合與幫忙，也非常感謝媒體幫忙曝光很多！」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲蘇慧倫日前出席《欠妳的那場婚禮》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

此前，嚴藝文在出席《欠妳的那場婚禮》第一場訪問時，表示當天有邀請朱軒洋一同出席，但對方打了通電話說「我不想模糊焦點，覺得大家都這麼努力，拍得這麼辛苦，不希望自己新聞影響到其他人」，講到激動之處嚴藝文忍不住落淚、哽咽說道「老實說我本來我希望他今天可以一起來，我感謝他這麼善良，我自己會覺得有點可惜，心疼他。」