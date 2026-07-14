五月天最終場「他當場痛哭」！阿信一見她「公然搶工作」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會日前回到台北大巨蛋舉辦，原訂10日的演唱會，因颱風延期至13日舉辦，在經過12日的「暫別演唱會」後，昨光速宣布「復出」開唱，正式迎接最終場，冠佑說：「我今一到場館，雖然說是第五場，很捨不得感覺湧上心頭……」話才說一半就哽咽落淚，一度說不出話來。

▲冠佑在台上哽咽落淚。（圖／相信音樂提供）

怪獸見狀開玩笑說：「我們好好幫冠佑加油，戶頭還是會進來。」團員圍起冠佑給他最強的鼓勵，冠佑忍住眼淚打起精神說：「後台是在說這個演唱會唱完應該會很開心，可休息一段時間，上台又捨不得，只希望今天陪大家唱的每一首歌，每一個弦律都留在心裡，約在不久的未來見。」

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五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會2023年從台中起跑累積162場，「5525+2」中更創下15場台北大巨蛋、55場鳥巢等紀錄，昨天五月天「回到」台北101大樓91樓戶外觀景台「頭頂天空昇空演唱會」，海拔390.6公尺的「史上最接近天空」演唱會的那一天。

▲五月天迎接台北大巨蛋演唱會最終場。（圖／相信音樂提供）

五月天演唱著那天的第一首歌〈亂世浮生〉，阿信興奮大喊：「歡迎大家坐上時光機2005年『頭頂天空昇空演唱會』金氏世界紀錄最高建築物演唱會現場，當初只能抽出200張票，現在用時光機把你們通通帶回來。」回憶當初，瑪莎先說：「那時舞台很小，我們全部的人都擠在一塊，但只要有樂器、有聲音，還能唱歌就是很棒的演唱會。」

怪獸憶起當時只有一台攝影機，所以只能拍到石頭轉圈圈，阿信說：「還有一個人坐著他的直升機，齊柏林為我們拍攝的。」與全場報以熱烈鼓掌感謝已逝的齊柏林，接著阿信換上外星人造型，高唱〈晚安地球人〉、〈聽不到〉。

▲▼嚴藝文、謝盈萱和鼓鼓、蕭秉治都來看演唱會。（圖／相信音樂提供）

此外，《欠你的那場婚禮》導演嚴藝文、演員謝盈萱、王渝萱、裴子齊也到場，嚴藝文感動表示：「謝謝你們的宇宙人幫這齣戲做了非常好聽的音樂。」阿信馬上自薦：「宇宙人就不用謝，下次直接找我們就好。」怪獸更笑說：「公然搶工作！雖然是開玩笑，但最好記在心裡！」讓全場瞬間笑翻。