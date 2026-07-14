11:11剛許完願！連晨翔「草莓月亮儀式」找回皮夾　劉品言抱女落淚

記者黃庠棻／台北報導

有聲劇《解憂雜貨店》14日舉辦記者會，主持人趙小僑，以及聲音演員連晨翔、劉子銓、許博維、洪暐哲、劉亮佐等人出席。其中，連晨翔也分享了日前奇蹟找回錢包的故事。

▲連晨翔出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）

連晨翔14日出席《解憂雜貨店》有聲劇發表會，提到錢包遺失的這段經歷，坦言原本已要放棄，後來在網路上看到向「草莓月亮」許願的傳說儀式，決定「死馬當活馬醫」試試看，沒想到許完願的那一刻，就接到警局電話，相當神奇。

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▲連晨翔出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）

連晨翔直呼這是「最後一招」，與老婆劉品言抱著女兒，拿著蠟燭到頂樓許願，象徵「天使數字」的晚間11點11分就接到警局電話，說錢包找到了，老婆還感動落淚覺得「（人）怎麼可以這麼善良？」連晨翔也笑說，感謝撿到錢包的鄭先生，讓他的婚姻可以繼續維持和平。

▲連晨翔奇蹟找到錢包。（圖／翻攝自Instagram／hsiang_5208）

因這個錢包是劉品言送給連晨翔的生日禮物，裡面還有一張歐元，也是劉品言分享自己的好運給他。連晨翔獲知找到錢包後，就立刻確認是否有這張歐元，最後原本的東西一件沒少，竟還多了2千元，結果其實是連晨翔一直放在錢包裡的發財金。

▲連晨翔出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）

上週五連晨翔與撿到錢包的鄭先生碰面，也準備了禮物、紅包，對方原本不願意收，但最後警察表示這是習俗，對方才收下。連晨翔坦言過去也曾掉過錢包，在英國也被扒過，但這次是老婆送的，且真的找回來，覺得非常不可思議。