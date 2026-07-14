4歲典典寶寶清邁上夏令營「只去一天」　趙小僑噴上萬元原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。今（14）日趙小僑、劉亮佐與劉子銓一同出席《解憂雜貨店》有聲劇發表會，分享暑假帶著典典寶寶出國參加夏令營的趣事。

▲劉亮佐、劉子銓、趙小僑出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）

趙小僑透露今年暑假夫妻倆帶著已經升中班、4歲的典典寶寶到泰國清邁參加夏令營，原本預計在國際學校上一個禮拜的課程，沒想到最後只上了一天就結束，讓她無奈直呼「我的錢就飛了」，損失了約台幣8000元，原來這半年來典典寶寶進入「黏媽媽模式」，令夫妻倆相當頭痛。

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▲劉亮佐、趙小僑暑假帶著典典寶寶到泰國參加夏令營。（圖／記者李毓康攝）

談到清邁夏令營，趙小僑開心分享原本典典寶寶會在戶外上課，教室的旁邊就是田野，在大自然裡面上課，但女兒近期變得越來越黏她，只要他一離開就會哭著「找媽媽」，她笑說「本來她去上課，我跟斗哥就可以去享受按摩」，最後變成劉亮佐待在咖啡廳帶小孩，她去享受按摩。

▲劉亮佐、趙小僑暑假帶著典典寶寶到泰國參加夏令營。（圖／記者李毓康攝）



不僅如此，4歲的典典寶寶目前已經有20公斤，趙小僑、劉亮佐帶著她到清邁參加夏令營時，她因為太黏媽媽，首度哭到睡著，一起床還在哭，甚至在一家人去動物園看大象、老虎時，都需要趙小僑抱著。

▲劉亮佐、劉子銓、趙小僑出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）

而劉亮佐被問到典典寶寶近期相當黏媽媽，他露出無奈表情，哀怨地說道「我對她超好，不知道為何都只要媽媽」，更分享女兒近期沒有黏他的時候，但仍笑說「有啦，最近有一點黏我的跡象，像是會說『爸爸我很愛你』」，但馬上被一旁的趙小僑虧「但寶寶還是沒有要跟你睡」，一家人的互動相當可愛。

▲劉亮佐、劉子銓、趙小僑出席《解憂雜貨店》有聲劇發表。（圖／記者林敬旻攝）