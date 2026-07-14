以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬　「腦中只有一個念頭」

記者張筱涵／綜合報導

藝人錦雯近來工作量減少，把更多時間留給旅行與沉澱自己，沒想到卻意外捲入著作權糾紛。她14日在社群發文透露，因一時疏忽，誤將自己以為是親自拍攝的照片放上粉絲專頁，未料對方未先通知下架，而是直接提告，並求償高達新台幣25萬元，讓她坦言當下「震驚、不解，也很無奈」。

▲錦雯被告。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃錦雯Fiona）



錦雯表示，2026年至今工作沒有想像中多，若是過去的自己，可能會因此感到焦慮、懷疑，但現在反而相信「人生的安排，總有它的原因」。她把空出的時間投入旅行，走訪不同城市，看見不同風景，也在旅途中慢慢找回自己。

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每到陌生城市都想起愛犬皮皮 相信換個方式陪伴自己

錦雯分享，每到一座陌生城市，總會在第一眼就看見已離世愛犬「皮皮」的身影，可能是機場廣告上的長毛臘腸犬，也可能是畫作中的輪廓，甚至只是某個陽光灑落的瞬間，都讓她忍不住想著：「皮皮，是你嗎？」

她坦言，自己開始相信皮皮並沒有真正離開，只是換了一種方式陪伴著自己，好像一路帶著她走遍世界各地，在不同地方重新相遇，也讓她逐漸學會以更平靜的心情面對人生。

誤用照片遭提告求償25萬 直呼「What？」

不過，旅途中也迎來一件令她哭笑不得的插曲。錦雯透露，自己因一時疏忽，誤用了原本以為是自己拍攝的照片，並發布在粉絲專頁，沒想到對方並未先聯繫要求移除，而是直接提出訴訟，要求25萬元賠償。

對於突如其來的官司，她直言：「說真的，當下我腦中只有一個念頭：What？」坦言面對事件感到震驚、不解，也有些無奈，但強調法律問題就交由法律處理。

「人生很多事笑笑就好」 相信風雨終將過去

面對風波，錦雯選擇用更豁達的心態面對。她表示，自己會把時間留給值得的人、值得看的風景，以及每一座城市裡，那個彷彿一直陪伴著自己的皮皮。

最後她寫下：「人生很多事，笑笑就好。因為再怎麼意想不到的事情，都可能發生。」並相信只要心中還有愛與希望，再大的風雨終究都會過去，「世界依然溫柔，而我，也會繼續笑著走下去。」