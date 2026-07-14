日本月台狂奔「敲新幹線求開門」！阿諾還是搭錯車：30分被我玩成3小時

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，私下不時會與粉絲分享生活的她，13日在社群平台透露最近正在日本旅遊，卻因搭錯車「30分鐘被我玩成了3小時」！

▲阿諾當天原本要從京都搭車回大阪。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



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回想起事發經過，阿諾透露當天原本要從京都搭車回大阪，但進站時因故有些耽誤，加上看不懂車票跟月台，過程相當混亂。她先是聽站務員指示到7號月台，覺得車子不對勁詢問路人後，又一路狂奔往最裡面走。最後，另一位站務員指示去0號月台，偏偏0號月台又是離她最遠的一個。

▲阿諾看不懂車票跟月台。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



當阿諾氣喘吁吁衝到0號月台時，發現車子的確是新幹線，但車門已關閉，「也管不了趕快敲門請他再打開，打開後趕緊跳上去，那時候只覺得反正不是坐錯就是錯過，沒想到坐錯的路程那麼遠！！」

▲▼阿諾當天先去京都遊玩。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）



後來，阿諾發現自己不但離大阪越來越遠，下一站居然還要一個半小時後才會到，「想下車也下不了。」面對突發狀況，她只能無奈轉念，「反正都坐錯車了，就想說看一下沿路會有什麼風景。」有趣的是，她還因此獲得一個人生啟發，「寧願錯過也不要做錯！！！」

▲阿諾搭錯車所幸看風景。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）