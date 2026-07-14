楊晨熙「被說是花瓶」PO黑底白字文回應！附淚眼圖：都40幾了謝啦

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙昔日以兒童台「果凍姐姐」身分走紅，2016年轉戰綜藝圈，直率個性受到觀眾喜愛。私下不時會和粉絲分享生活的她，13日在社群平台坦承「被說是花瓶」，但她不僅沒有動怒，反而展現高EQ回應。

▲楊晨熙回應被說是花瓶。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙在Instagram限時動態以黑底白字寫下一段話，吐露近日「被說是花瓶」的狀況。不過，對於這個通常帶有貶義的詞彙，她的解讀卻截然不同，反而將其視為對外貌的一種肯定，還附上一個眼泛淚光的表情符號說：「都四十幾了還可以被說是花瓶…謝謝啦！」

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▲楊晨熙目前41歲。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



不僅欣然接受「花瓶」這個稱號，楊晨熙的心情似乎還相當不錯。她接著一連附上三個吐舌頭的調皮表情符號，幽默地說「希望我50歲60歲也都還能當花瓶」，完全不在意被貼上這樣的標籤。

▲楊晨熙保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙不僅笑看別人的評價，甚至加碼自嘲希望未來不僅能繼續當花瓶，「而且越廢的越好」，並附上眼冒愛心的表情。面對外界批評，她以極度自信的態度幽默帶過，展現了強大的心理素質。