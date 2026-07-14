子瑜爆台灣活動推手是他！曾打造天王、天后　高雄啤酒節全程在側

記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩子瑜以女團TWICE身份出道，在韓打拼11年，怎料，韓媒14日搶先爆出她將離開JYP的報導，內容直指她已經決定不續約，但是TWICE活動會並行。事實上，台灣業界早已盛傳之後子瑜的活動幕後推手將是陳澤衫，日前子瑜前往高雄出席啤酒節活動，陳澤杉也是緊跟在旁，後台全程參與。

▲子瑜日前回高雄演出，首次在台進行個人首秀，陳澤衫全程在後台。（圖／讀者提供）



子瑜自2025年起，就不斷傳出有意離開JYP，她的爸、媽5月還被網友發現，秘密設立了娛樂公司「瑜海娛樂」，公司登記資訊涵蓋演藝活動、音樂發行、廣告、攝影及網路平台經營等，讓不少網友聯想到，是否是在替子瑜布局台灣市場。

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▲台灣業界早已盛傳子瑜之後活動的推手就是陳澤衫。（圖／翻攝自陳澤衫臉書）



不僅如此，子瑜在台活動的幕後推手也被爆出就是資深音樂人陳澤衫，日前子瑜出席高雄啤酒節活動，陳澤衫全程跟在側，他就連TWICE澳門場、台北場也有被拍到坐在子瑜媽身旁，當時被不少粉絲認出真實身份，子瑜家與陳澤衫關係密切，未來台灣活動版圖也進一步被討論。

▲TWICE澳門場時，子瑜媽媽身旁坐著陳澤衫。（圖／翻攝自小紅書）



陳澤杉擁有30餘年唱片圈資歷，曾參與華語流行音樂黃金時期的發展，長年活躍於唱片製作、藝人經紀與音樂企劃領域，曾為張惠妹、孫燕姿、鄭秀文及蕭亞軒等天后製作專輯，過去，任職華納唱片17年間，一手將林俊傑、蕭敬騰、蔡依林推向金曲歌王歌后寶座。