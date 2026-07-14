「最好的女人」施南生生平盤點　徐克出軌不出惡言

▲施南生病逝，享壽75歲。（圖／記者林世文攝）

記者柯沛辰／綜合報導

香港資深電影製作人、名導徐克的前妻施南生13日病逝，享壽75歲。回顧一生，她與徐克聯手打造出多部經典，被譽為影壇「神雕俠侶」，但外傳因徐克出軌小33歲女助理，導致18年婚姻破裂。不過，施南生全程不出惡言，也未與徐克交惡，反倒繼續合作，曾被徐克盛讚「視野遠大」、「最好的女人」。

攜手打造多部經典 香港影壇「神雕俠侶」

[廣告]請繼續往下閱讀...

香港電影黃金年代，徐克與施南生密不可分，1978年相識相戀後，1984年共同成立電影工作室，一人專注創作，另一人製片宣發，打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等經典作品。私下裡，施南生把徐克照顧得無微不至，兩人1996年在美國加州註冊結婚，外傳她相當喜歡小孩，但也退讓，達成不生共識，讓徐克能全心投身電影事業。

▼徐克、施南生合作打造作品一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

徐克傳出忘年戀 施南生離婚不出惡言

2008年，徐克公開盛讚施南生「永遠都是最好的女人」。怎料3年後拍攝《龍門飛甲》期間，被傳在網上結識小33歲的「樂樂」，還譜出忘年戀曲，將對方聘為自己的私人助理，多次被拍到舉止親密，直到3年後施南生才鬆口證實已經離婚，還強調這是「兩個人的事」，與「第三個人」沒有關係。

▲徐克。（資料照／烏迪內遠東國際電影節）

婚姻破裂仍攜手合作 助徐克走向國際影壇

儘管婚姻破裂，但施南生全程沒有一句惡言，還與徐克在事業上保持緊密合作關係，繼續打造《狄仁傑》系列、《智取威虎山》等片，甚至在徐克多部電影中擔任監製，把香港電影推向國際，奠定徐克在國際影壇地位。

施南生最得意「徐克的女人」 終身成就獎再度同台

2015年，施南生曾說，在所有光環之中，她最得意的便是「徐克的女人」。同一時間，徐克也公開評價施「樂觀、視野遠大，讓我對女人的想像變得很不一樣。」去年，兩人一同獲頒香港電影金像獎終身成就獎，徐克當眾表示「這份榮耀應該屬於施南生」，彼此相知相惜，可見一斑。

▲林青霞（左）頒發終身成就獎給徐克（右）、施南生。（圖／翻攝自微博）

相關報導：「東方不敗」推手辭世 林青霞唯一「紅顏閨蜜」施南生

徐克連日赴院探望 陪伴走完最後一程

不過，好景不常，施南生2022年起免疫系統出問題，近月又因細菌感染，引發多重器官衰竭。施傳出病危消息後，徐克連日到醫院探望，陪她走完人生最後一程，令不少影迷動容。如今施南生病逝，香港影壇「神雕俠侶」成為絕響。

相關報導：徐克前妻施南生過世享壽75歲 證實「細菌感染」引發多重器官衰竭

▲施南生小檔案。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）