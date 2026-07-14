朴娜勑遭控職場霸凌　前經紀人正式委任律師：將在法庭奮戰到底

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名諧星朴娜勑（박나래）與前經紀人之間的法律糾紛持續延燒。曾公開指控遭朴娜勑職場霸凌的其中一名前經紀人，近日已正式委任律師，準備展開法律攻防。律師也強調，目前雙方說法存在明顯落差，相關證據仍有許多待釐清之處，未來將全力維護委託人的權益。

▲朴娜勑。（圖／翻攝自JTBC）



律師證實接受委任 「將為當事人奮戰到底」

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代表前經紀人的江心律師事務所代表律師張鉉浩（장현호）11日在個人頻道上傳影片，透露自己去年曾針對朴娜勑與前經紀人的糾紛進行分析，近日其中一名前經紀人主動聯繫，希望由他擔任法律代理人。

張鉉浩表示，未來將以代理人身分，全力協助委託人解決案件。他指出，目前雙方立場差異相當大，相關證據也仍有不少不明確之處，因此法律攻防勢必十分激烈，「我們將在法庭上奮戰到底，捍衛委託人的權益。」

他也強調，未來對案件的說明將以客觀事實為基礎，不會偏袒任何機構或個人，希望外界理解律師是依照代理人的職責處理案件。

曾預言朴娜勑官司纏身 律師再掀討論

事實上，張鉉浩今年1月就曾在個人頻道發布影片分析此案，當時根據媒體報導及爆料內容指出，朴娜勑當時身陷多起訴訟，估計至少涉及7件官司，光律師費就可能高達5億韓元。

當時他還曾評論，若案件持續發展，前經紀人可能獲得賠償，而朴娜勑則可能面臨刑事責任或緩刑，引發外界高度關注。

雙方互控多項罪名 案件仍持續審理中

朴娜勑自2025年12月起，便與兩名前經紀人展開複雜的法律攻防。前經紀人指控她涉及毆打、職場霸凌及積欠薪資等問題；朴娜勑則反控對方涉嫌恐嚇未遂及業務侵占，雙方各執一詞。

此外，江南警察署本月10日也以涉嫌特殊傷害，以及違反《資訊通信網利用促進及資訊保護法》等罪嫌，將朴娜勑移送檢方偵辦，全案仍在司法程序中。

目前雙方均透過法律途徑釐清責任，相關指控尚未經法院作出最終判決。