7月16日星座運勢／魔羯財運名利雙收 巨蟹座財富充裕幸福
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：積極提升技能
感情：珍視眼前愛人
財運：穩妥投資理財
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：進修補充技能
感情：規劃婚後生活
財運：投資大賺一筆
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：自然成功結緣
感情：出色言談舉止
財運：職位升財富增
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：不怕困難挑戰
感情：認識出色對象
財運：財運名利雙收
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
金牛座 ♉
工作：排除一切誤會
感情：伴侶心有靈悉
財運：投資財富大賺
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：職場領導有方
感情：有利勇敢示愛
財運：財富不斷增值
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：雙子
=">【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：從中脫穎而出
感情：親密互動增加
財運：財富充裕幸福
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：解決棘手問題
感情：充滿陽光歡笑
財運：活用理財技巧
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：喜歡改變困難
感情：留住感動回憶
財運：活用時間價值
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：順利擺脫混亂
感情：同心協力雙贏
財運：穩健投資財富
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：逆轉負面形象
感情：適合多元表白
財運：學習理財知識
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：懂得控制局面
感情：愛人熱情擁抱
財運：多種收入來源
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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