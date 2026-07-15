7月15日星座運勢／雙子甜蜜幸福愛戀 天蠍心有靈犀
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：保持清醒頭腦
感情：進入新的境界
財運：提高分析能力
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙子座 ♊
工作：帶動大家情緒
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：把握公司盈利
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：成功得成就感
感情：貼心細節温馨
財運：選擇優質股票
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：赴約累積人脈
感情：心心相印愛意
財運：加強資金管理
幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：心態平和友善
感情：桃花運陸續來
財運：關注市場變化
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：射手
處女座 ♍
工作：勇於開拓業務
感情：珍愛每分每秒
財運：具有風險意識
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：真心展現誠意
感情：激情燃燒甜蜜
財運：把握市場低點
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：多與同事合作
感情：心有靈犀浪漫
財運：加強資產能力
幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：幽默風趣開朗
感情：有望告白成功
財運：加強投資心態
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：計劃大膽執行
感情：月光下好浪漫
財運：投資需有耐心
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：處女
獅子座 ♌
工作：投資公益事業
感情：詩情畫意雅緻
財運：堅定投資信念
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：大家一起公益
感情：幸福總在身邊
財運：投資謹慎考慮
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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