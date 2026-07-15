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7月15日星座運勢／雙子甜蜜幸福愛戀　天蠍心有靈犀

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：保持清醒頭腦

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感情：進入新的境界

財運：提高分析能力

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：帶動大家情緒

感情：甜蜜幸福愛戀

財運：把握公司盈利

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：成功得成就感

感情：貼心細節温馨

財運：選擇優質股票

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：天秤

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：赴約累積人脈

感情：心心相印愛意

財運：加強資金管理

幸運色：銀色

貴人：天秤

小人：獅子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：心態平和友善

感情：桃花運陸續來

財運：關注市場變化

幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：射手

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：勇於開拓業務

感情：珍愛每分每秒

財運：具有風險意識

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：真心展現誠意

感情：激情燃燒甜蜜

財運：把握市場低點

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：多與同事合作

感情：心有靈犀浪漫

財運：加強資產能力

幸運色：亮紅色

貴人：魔羯

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：幽默風趣開朗

感情：有望告白成功

財運：加強投資心態

幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：計劃大膽執行

感情：月光下好浪漫

財運：投資需有耐心

幸運色：銀色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：投資公益事業

感情：詩情畫意雅緻

財運：堅定投資信念

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：大家一起公益

感情：幸福總在身邊

財運：投資謹慎考慮

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：金牛

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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