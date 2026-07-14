子瑜遭爆「結束11年情」不續約！JYP急滅火留人：還在討論中

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩子瑜以女團TWICE身份出道，在韓打拼11年，怎料，韓媒14日搶先爆出她將離開JYP的報導，內容直指她已經決定不續約，但是TWICE活動會並行。對此，JYP娛樂在報導刊出約15分鐘後，緊急出面滅火留人，對外發聲表示「現在是TWICE正在討論續約的期間，還沒有做出決定」。

▲子瑜日前才剛結束高雄啤酒節演出 。（圖／讀者提供）

根據韓媒《News1》報導，子瑜近期已經確定不與公司JYP續約，不過，團體TWICE活動會繼續進行。據報導，她合約在2025年、出道10年的那年到期，而她為了跑巡演《THIS IS FOR》多續約了1年，直到近期正式結束與JYP的合作。

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不過，就在子瑜結束合約的報導刊出後，JYP娛樂緊急出面對眾韓媒強調，「現在是TWICE正在討論續約的期間，還沒有做出決定」，字句裡透露出公司明顯有意留人。

子瑜於2015年以女團TWICE出道，當時是台灣第一人在韓出道，甫出道就獲得大批台灣粉絲支持，不過，她在韓熬了多年，直到2024年才正式以個人名義solo出道，並在同年推出迷你專輯《abouTZU》。事實上，早在子瑜合約滿10年之際，就不斷有她即將出走的傳聞，但僅止於傳聞，怎料，韓媒14日搶先爆出她不打算續約，消息公開後，仍讓歌迷震撼不已。

▲定延日前也被傳出有意離開JYP。（圖／翻攝自Instagram／jy_piece）



不僅如此，日前TWICE團內的定延才被爆出近日已與Varo娛樂進行個人會面，雙方就演員活動相關事宜展開深入討論，如今連子瑜也傳出出走，引發外界對其經紀約去向及TWICE續約問題的關注。