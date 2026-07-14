丫頭上海吃飯到一半「門牙掉了」！元凶是它 連喊4次：再也不吃

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她13日在社群平台坦言吃飯到一半，門牙竟然掉了，「我…………哭笑不得。」

▲丫頭吃飯到一半門牙掉了。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭最近前往上海工作，剛開始在Instagram限時動態分享妝容照的時候，還隱約能看到健在的門牙。未料兩小時後，她拍下咬過的芝麻球，懊惱寫下「我再也不吃芝麻球了，再也不，再也不，再也不」！

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▲▼丫頭最近前往上海工作。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭拍下餐廳外的美景並無奈地說，「在這麼氣氛好的地方吃飯，門牙掉了，我…………哭笑不得，要就這樣去美國了嗎？」不過她事後也透露，目前已經緊急預約到上海的牙醫，準備接受治療。

▲丫頭緊急預約了當地的牙醫。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



雖然門牙意外掉落，但並未影響丫頭的心情。在看牙醫前夕，她先是曬出躺在按摩床上的照片，幽默地說「先按摩壓壓驚」。隨後，她又曬出滿滿一整盤的蛤蜊海鮮料理，開心寫下「再吃個宵夜壓壓驚」，將落牙的驚嚇化為食慾，相當豁達。

▲丫頭按摩、吃宵夜壓驚。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）