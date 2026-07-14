林宥嘉父親離世10天發聲！　細數回憶點滴：以後天國見面時…

記者張筱涵／綜合報導

歌手林宥嘉的父親林振雄先生於7月3日晚間7時許，在屏東基督教醫院安詳辭世，享壽68歲。沉澱多日後，林宥嘉13日在Instagram一連發布兩則限時動態，除了分享過去陪伴父親抗病的心路歷程，也寫下近來的體悟，感性向一路支持他的粉絲喊話：「請你們要喜樂。」

▲林宥嘉。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）

回顧父親抗病歷程 感謝一路陪伴的醫護與家人

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林宥嘉第一則限時動態分享一段過去記錄父親病程的文字。他回憶，父親於2020年被診斷罹患肺腺癌第三期，當時消息來得相當突然，「就像沿海邊許多人能夠多呼吸六個月的時間。」一家人歷經漫長治療，也特別點名感謝台大醫院、日本醫療團隊，以及屏東當地醫療人員多年來的照顧。

文中也提到，家人在這段期間一起經歷極大的恐懼、壓力與放不下的時刻，坦言最後留在心中的，不是痛苦，而是那些溫暖的回憶與陪伴。

坦言曾被真誠狠狠教訓 「那些失望讓我變冷靜了」

第二則限時動態中，林宥嘉分享一段近來的人生體悟。他引用一句話寫道：「有些人說，今天或是明天，我們要去某某城市，在那裡逗留一年半載、做生意賺錢，其實你們根本不知道明天會發生什麼事。」

因此，他認為值得珍惜的人事物，就應該努力去愛、努力去做，不要停下來，並引用「所以你們要機警如蛇，純真如鴿」勉勵自己。

林宥嘉也坦言：「真誠有時候是最大的武器，可是有時候真誠會被狠狠地教訓，我是一個被教訓過的人。」他表示，那些曾經的失望，讓自己對許多事情變得更加冷靜，也曾因此受傷、沮喪，但如今已慢慢走過，「有好多的然後。」

▲林宥嘉發文。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



向粉絲喊話：不要過度擔心，我再說，你們要喜樂

林宥嘉表示，如今有些容易引起仇恨的話，選擇不再說出口，因為現在並不是適合的時機，「忍住不說，講了會很累，或許也不適合我。」

最後，他再次寫下：「我再說，你們要喜樂。」並坦言，這些看似讓人摸不著頭緒的文字，不只是寫給自己，也是寫給一路關心他的粉絲，「謝謝一直支持著我的你。」

林宥嘉並未進一步說明發文背後是否另有原因，不過在父親離世後首度分享內心感受，也讓不少粉絲留言為他加油打氣，希望他與家人都能慢慢走出傷痛。