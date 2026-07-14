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遭爆過度偏袒！嚴藝文遭控偏心朱軒洋　蘇慧倫經紀人抗議：不尊重

圖文／鏡週刊

嚴藝文執導的新戲《欠妳的那場婚禮》正播出中，參與演出的朱軒洋因緋聞之故，為避免失焦，上檔前的宣傳他全缺席，只是記者會上導演嚴藝文被問到朱軒洋時，竟忍不住心疼落淚，此舉讓話題再被帶偏，也讓被冷落的女主角蘇慧倫方面氣到跳腳，經紀人因此向劇組提出抗議，覺得不受尊重。

主角淪背板／獨家！嚴藝文為朱軒洋落淚　蘇慧倫抗議跑宣傳被冷落

▲蘇慧倫五月底在《欠妳的那場婚禮》記者會上，幾乎成人形立牌。（圖／鏡週刊）

朱軒洋因感情爭議重創形象，《欠妳的那場婚禮》宣傳幾乎全面神隱，劇組也刻意降低相關討論，希望外界把注意力放回作品本身。然而之前辦記者會時，媒體仍將話題鎖定朱軒洋，最後還是模糊了焦點。

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男主角形象　量身訂做

更讓人意外的是，向來理性冷靜的導演嚴藝文被問及朱軒洋近況時，竟當場紅了眼眶，數度哽咽落淚，坦言為朱軒洋的遭遇感到心疼，希望大家能給他一些空間。導演真情流露，也讓隔天的新聞幾乎全面聚焦朱軒洋，在場蘇慧倫、張孝全、姚淳耀、黃迪揚以及作品本身反倒被邊緣化。

主角淪背板／獨家！嚴藝文為朱軒洋落淚　蘇慧倫抗議跑宣傳被冷落

▲導演嚴藝文（右）提到心疼朱軒洋無法出席記者會時不捨落淚，一旁蘇慧倫（左）顯得尷尬。（圖／鏡報提供／鏡週刊）

此外，拍攝時嚴藝文就相當呵護朱軒洋，不論是情緒狀態、拍攝節奏甚至現場溝通，都給予較大的包容空間，甚至只有朱軒洋敢開玩笑嗆她劇本台詞寫不好。由於她寫第二集劇本後，男主角形象幾乎就是以朱軒洋模樣量身訂做，開拍前半年又陪伴一起做演員訓練，長期下來，也讓部分工作人員私下覺得太過偏袒。

主角淪背板／獨家！嚴藝文為朱軒洋落淚　蘇慧倫抗議跑宣傳被冷落

▲首映記者會時，媒體曾被提醒要以蘇慧倫（右二）為主發問。左起王渝萱、謝盈萱，右一為蒲禾菲。（圖／鏡週刊）

大方談婚變　拒絕犧牲

消息人士更直言，蘇慧倫此次接演《欠妳的那場婚禮》可說下足苦功，對角色努力琢磨，還邀張震嶽、葛大為量身打造單曲〈貴得可以〉，宣傳期更幾乎有求必應，全力配合劇組安排。只是新聞焦點總是落在缺席的朱軒洋身上，身邊人難免替她感到不平。

主角淪背板／獨家！嚴藝文為朱軒洋落淚　蘇慧倫抗議跑宣傳被冷落

▲蘇慧倫（右）和朱軒洋（左）在公視《欠妳的那場婚禮》有穿越而相遇的戲分。（圖／公視提供／鏡週刊）

據悉，蘇慧倫經紀團隊對此早已累積不少情緒。相關人士透露，蘇慧倫經紀人對嚴藝文在記者會上落淚一事暴怒，事後提出嚴正抗議，認為她明知此舉會被放大檢視，太不尊重在場其他演員了。當時蘇慧倫看到導演掉淚時，表情當場呆掉；謝盈萱則是在旁拍拍嚴藝文的背，希望她情緒和緩一些，而隔天新聞媒體幾乎隻字未提女主角蘇慧倫。

主角淪背板／獨家！嚴藝文為朱軒洋落淚　蘇慧倫抗議跑宣傳被冷落

▲蘇慧倫在戲中飾演婚姻遇上瓶頸的中年女子。（圖／公視提供／鏡週刊）

也因此後來的首映記者會時，媒體就被提醒要針對蘇慧倫發問，而蘇慧倫也對於過去傳言婚變、婚姻危機之類的敏感話題，難得侃侃而談，顯然是不想再被白白犧牲，被當人形立牌。

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嚴藝文朱軒洋蘇慧倫

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