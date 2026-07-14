「資生堂千金」8位數桌遊店驚傳歇業！才開3年…無預警收攤原因曝

▲李宓2023年在台北市西門町砸下8位數資金，打造五層樓桌遊旗艦館，卻在日前驚傳歇業。（合成圖／本刊資料照、讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

有「資生堂千金」封號的女星李宓，除了演藝工作，近年也積極投入創業。她2023年在台北市西門町砸下8位數資金，將自創的「秘密基地桌遊店」與劇本殺品牌「劇光燈」結合，打造五層樓旗艦館，近日時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，發現該旗艦館已大門深鎖，門口騎樓也停滿機車，已經歇業一段時間。

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▲2020年李宓與脫口秀演員阿Q結婚，婚後育有五名子女。（圖／本刊資料照）



李宓出身優渥，父親曾任台灣資生堂集團董事長，因此有「資生堂千金」之稱。2020年她與脫口秀演員阿Q結婚，婚後育有五名子女，包括雙胞胎「如如」、「淮淮」、三女「紫萱妹妹」，以及2024年10月誕生的雙胞胎女兒「星星」、「月月」，正式升格五寶媽。

儘管家庭生活忙碌，李宓仍持續拓展事業版圖。她因熱愛桌遊並經營桌遊店，在《娛樂百分百》的單元〈凹嗚狼人殺〉中與陳零九結緣，還邀請對方擔任製作人，為遊戲中的「零魅新娘」角色共同創作單曲〈新娘紗〉。

▲李宓砸下8位數桌遊店開幕，特別邀來黃豪平站台。（圖／本刊資料照）



2023年，她在西門町成立「秘密基地桌遊店 × 劇光燈」旗艦館，親自擔任CEO，並透露當時投入8位數資金打造沉浸式娛樂空間。當時開幕記者會找來「喜劇貴公子」黃豪平站台。不過被問及店面是否為自有資產時，李宓笑說：「是租的啦，如果用買的，可是尾數要再多一個零。」她也分享，旗艦館集結豐富的劇本殺內容，無論新手或資深玩家，都能找到適合自己的劇本。

▲陳零九和李宓因狼人殺結緣，兩人還一起為遊戲中的「零魅新娘」角色共同創作單曲〈新娘紗〉。（圖／本刊資料照）



館內規劃1至5樓空間，共設置11間不同主題特色包廂，配備隔音設備、高級音響、特殊燈光與角色服裝，希望讓玩家能夠完全沉浸在劇情之中，化身故事主角。此外，館內也提供精緻餐點、點心、飲料及調酒，希望打造兼具娛樂與餐飲的完整體驗。

不過，近日本刊卻接到讀者爆料，指該店面大門深鎖已經一段時間。據了解，桌遊館並非經營不善出現問題，而是因店址所在建物即將進行都市更新，租約也因此告一段落，才讓這間斥資8位數打造的旗艦館黯然畫下句點。

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