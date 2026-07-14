《命運好好玩》命理師爆退通告潮！「跟何篤霖同進退」製作人也換血

▲小賴賴晏駒（左）和命理師湯鎮瑋（右）接手主持《命運好好玩》，但有命理專家選擇跟何篤霖同進退，消極推辭通告。（JET綜合台提供）



圖文／鏡週刊

何篤霖因為一通電話，就離開主持了24年的《命運好好玩》，不僅昔日搭檔郭靜純為他叫屈，就連多位資深命理老師也看在眼裡，與何篤霖同進退，消極推辭通告，讓接棒的主持人小賴賴晏駒和湯鎮瑋，面臨不少挑戰。

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▲何篤霖主持《命運好好玩》24年，後期和陳亞蘭搭檔，但2人都因節目改版而被辭退。（翻攝自《命運好好玩》臉書）



資深主持人何篤霖日前證實，因接到製作單位一通電話、通知主持人更換，正式卸下24年的《命運好好玩》主持棒。消息曝光後，不僅昔日搭檔郭靜純心疼，在直播中直言「如果是我，會非常不爽。」據悉，與何篤霖合作多年的多位資深命理老師也相當不捨，近期面對節目邀約持保留態度，甚至推辭錄影通告。

製作人異動 全體同進退

據了解，這次《命運好好玩》不只更換主持人，就連長年合作的製作人也同步異動。由於何篤霖、製作人與多位命理老師合作超過十多年，彼此早已建立默契與革命情感；如今核心班底大幅更動，有人以行程安排為由婉拒錄影，也有人暫緩接下通告，希望先觀察節目未來的走向，形成與何篤霖「同進退」的氛圍。

▲何篤霖證實自己僅因新製作人的一通電話告知，就失去了主持棒，而後節目才在粉專上向他和陳亞蘭致意。（翻攝自《命運好好玩》臉書）



一名資深命理老師向本刊透露，得知何篤霖遭撤換時相當錯愕，也替他感到不平。他表示，其實許多老師平時光是服務自己的客戶、授課就已經忙不過來，之所以願意長期錄製節目，更多是因為與何篤霖及製作團隊多年培養出的情誼，「大家都像老朋友一樣，不只是工作夥伴。」如今熟悉的班底不再，錄影現場的氛圍也不同，直言已經不太想再上節目。

▲何篤霖經營粉絲社團，除了帶粉絲出國旅遊外，也有賞屋團。（翻攝自何篤霖臉書）



接下主持棒 陳亞蘭開酸

儘管以如此方式告別陪伴24年的節目，何篤霖並未怨聲載道。退而不休的何篤霖，目前重心放在熟齡族群經營。4年前，何篤霖成立臉書社團，帶著粉絲四處旅行，近來更發起協助銀髮族規劃退休生活的計畫，在社群公開徵求各領域講師，希望開設手機攝影、短影音製作、理財規劃、法律常識等課程，讓長輩退休後仍能持續學習、拓展生活圈。

另一位同步卸下主持棒的陳亞蘭，則展現十足風度，現身節目改版記者會替新主持人小賴賴晏駒、湯鎮瑋及命理師白瑜、邱怡澍站台，送上祝福，期盼新陣容為節目帶來新氣象。不過陳亞蘭仍不忘開酸：「看你們能撐多久？」果然新主持人很快就遇到挑戰。

▲何篤霖早就提前預習退休生活，經常開著露營車四處遊覽。（翻攝自何篤霖臉書）





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