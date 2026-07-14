NMIXX高雄開唱吸2.4萬人！狂飆中文　怕來太勤：會不會叫我們退休

記者林汝珊／台北報導

以標誌性「MIXX POP」風格席捲 K-POP 樂壇的全能型女團 NMIXX，昨晚（12日）帶著首度世界巡迴《NMIXX 1ST WORLD TOUR＜EPISODE 1：ZERO FRONTIER＞IN KAOHSIUNG》從週日一路飆唱到週一！整場演出全能唱跳近三小時，六位成員共換上四套絕美造型，面對港都的熱情，NMIXX現學現賣飆中文回應「緊張緊張…興奮興奮」、「好ㄅ一ㄤˋ」，瞬間融化兩天全場近2萬4千名粉絲。

▲NMIXX首次降臨高雄巨蛋。（圖／Live Nation Taiwan提供）

NMIXX開場以科技未來感十足之姿霸氣登場，六位身穿白色華麗戰服，以宣告 NMIXX音樂旅程起點的出道曲〈O.O〉震撼揭開序幕，煙火特效、炫目雷射與大型舞台視覺瞬間點燃全場，接著連續帶來歷年代表作〈DASH〉、〈DICE〉、〈Love Me Like This〉、〈Young, Dumb, Stupid〉等，一路唱到洗腦神曲〈Blue Valentine〉等，更展現十足誠意，全程頻頻以中文與粉絲互動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NMIXX共換上四套絕美造型。（圖／Live Nation Taiwan提供）

演出一開始，六位成員便輪流用中文向大家打招呼，LILY 開心表示「今天能跟大家一起玩很幸福！」、HAEWON 邀請大家「今天一起度過開心的時光！」、BAE 分享「我一直期待著今天的到來」、SULLYOON 甜喊「真的太想你們了！」、JIWOO 則預告等等會走到延伸舞台與大家近距離見面，KYUJIN 則感謝每一位到場的 NSWER，BAE 更重現先前來台時引發粉絲熱議的「緊張！緊張！但是…興奮！興奮！」，熟悉橋段一出立刻掀起全場歡呼。

▲NMIXX開唱，兩天吸2.4萬粉絲。（圖／Live Nation Taiwan提供）

成員們還不忘甜喊「你們太美了！我愛你們！」，望向滿場手燈與手機燈海時忍不住連聲讚嘆「漂亮！漂亮！」。熱情的應援也讓 NMIXX開玩笑表示：「如果來得太頻繁，大家會不會叫我們退休？」逗趣發言讓全場笑聲、尖叫聲不斷，為首次高雄巨蛋演出留下最難忘的回憶。

演出尾聲，NMIXX首度帶來新歌〈Heavy Serenade〉，在萬名粉絲持續高喊安可聲中，六位成員二度驚喜重返舞台，再次跟萬名樂迷一起大合唱〈Blue Valentine〉，為此次高雄首演畫下最完美的句點。