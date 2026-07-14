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施南生多重器官衰竭辭世享壽75歲！　前夫徐克深夜悲痛還原「抗病過程」

記者蕭采薇／綜合報導

香港資深電影製作人、名導徐克的前妻施南生，於13日證實不幸離世，享壽75歲。施南生生前創立的「電影工作室有限公司」稍早發出聲明證實死訊，而前夫徐克也於深夜親自現身養和醫院外受訪，悲慟還原施南生近年來以「頑強生命力」對抗病魔的辛酸過程，並代為轉達她的最後遺願。

▲施南生、徐克。（圖／CFP）

▲施南生不敵細菌感染離世，享壽75歲。（圖／CFP）

抗病4年不敵細菌感染！施南生20:51安詳病逝

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由施南生創立的「電影工作室有限公司」稍早對外發布正式聲明，內容指出：「我們最敬愛的施南生女士，自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，已於2026年7月13日星期一，晚上20:51於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。」消息一出，震驚兩岸三地影壇。

徐克深夜現身醫院！心碎曝前妻「堅持到生命最後一刻」

面對昔日摯愛與人生重要事業夥伴的離去，導演徐克於13日深夜強忍悲傷，在養和醫院外接受媒體訪問。他受訪時將重點放在施南生對抗疾病的堅韌，不捨地還原狀況：「大概就是從2022年開始，施南生身體的免疫能力衰退。所以這麽多年來，因為施南生身體的免疫能力降低了，所以一直都用好頑強的生命力去跟病魔對抗。」

▲施南生、徐克。（圖／CFP）

▲施南生和徐克，於公於私都是好搭擋。（圖／CFP）

徐克心碎透露，直到最近施南生的免疫力發生嚴重的衰退，導致病毒嚴重感染身體，進一步引發好幾個器官衰竭才緊急入院。看著前妻與病魔奮戰，徐克強調：「她一定堅持到生命最後一刻，有她的親朋戚友、家人，陪伴下安詳離開，告別大家。」

轉達最後遺願！盼外界將思念化為溫暖力量

在受訪的最後，徐克也代表家屬向大眾致謝，並傳達了施南生面對生死的豁達。他感性表示，施南生跟家人都一直非常感激大家對她的關注、支持及祝福，「她希望大家對她的離別，那種難過及思念，變成一種力量及溫暖，去接受她的告別。」最後，徐克也為前妻獻上深深的祈禱：「希望她安息，以及精神永遠跟我們在一起。謝謝。」

▲施南生、徐克。（圖／CFP）

▲徐克和施南生，於公於私都是好搭擋。（圖／CFP）

 

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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徐克施南生

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