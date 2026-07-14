Stray Kids HAN都翻唱！韓國神團「宣布10月來台」門票明開搶

記者林汝珊／綜合報導

韓國話題樂團Silica Gel宣布全新亞洲巡迴，將於10月17日（六）帶著Silica Gel Asia Tour自 2015 年出道以來，韓國樂團Silica Gel始終以獨樹一幟的聲音美學與充滿實驗性的創作風格，走在韓國獨立與現代搖滾音樂的最前線。從首張 EP《Pure Sun》開始，他們便不斷突破既有框架，以難以複製的音樂語言，成為近年韓國最具代表性與國際影響力的樂團之一。 2016 年，Silica Gel 榮獲「Hello Rookie 年度新人」大獎嶄露頭角；隔年又憑藉首張同名正規專輯《Silica Gel》，拿下第 14 屆韓國大眾音樂獎「年度新人」，正式獲得樂壇肯定。

▲韓國話題樂團Silica Gel將於10月來台。（圖／Young Team Productions提供）

此後陸續推出〈Kyo181〉、〈Desert Eagle〉、〈NO PAIN〉、〈Tik Tak Tok〉等代表作，不斷拓展自身的音樂版圖，並連續三年獲得韓國大眾音樂獎「最佳現代搖滾歌曲」。 2024 年，Silica Gel 更一舉奪下「最佳現代搖滾專輯」與最高榮譽「年度音樂人」兩項大獎；同年亦在 Melon Music Awards (甜瓜音樂獎) 拿下「最佳音樂風格」，正式奠定其作為韓國樂壇 「Brave New Sound（嶄新而勇敢的聲音）」 代表樂團的地位。

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Silica Gel更與韓裔美籍音樂人Japanese Breakfast合作推出〈南宮FEFERE〉，並發行單曲〈BIG VOID〉，於串流平台突破百萬次點聽，更吸引全球人氣男團Stray Kids成員HAN翻唱。同時，他們也接連登上日本 FUJI ROCK FESTIVAL、西班牙 Primavera Sound 等國際大型音樂節舞台，更成為首組登上日本知名一鏡到底音樂頻道《THE FIRST TAKE》的韓國獨立樂團；2025 年更受邀來台擔任金音創作獎頒獎嘉賓並帶來特別演出，短短 10 分鐘的現場演出便驚艷無數台灣樂迷，迅速累積高度關注。

Silica Gel除了將於8月登上韓國最大搖滾盛事之一的仁川Pentaport Rock Festival主舞台壓軸演出外，更將於9月 26、27日連續兩天，在可容納約 15,000 人的 KSPO DOME（奧林匹克體操競技場） 舉辦出道以來規模最大的專場演唱會，並以此作為首次亞洲巡迴的起點，將於10月17日再度來台演出，門票將於7月15日 (三) 中午12點KKTIX售票系統全面開賣。