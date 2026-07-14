Stray Kids HAN都翻唱！韓國神團「宣布10月來台」門票明開搶
記者林汝珊／綜合報導
韓國話題樂團Silica Gel宣布全新亞洲巡迴，將於10月17日（六）帶著Silica Gel Asia Tour自 2015 年出道以來，韓國樂團Silica Gel始終以獨樹一幟的聲音美學與充滿實驗性的創作風格，走在韓國獨立與現代搖滾音樂的最前線。從首張 EP《Pure Sun》開始，他們便不斷突破既有框架，以難以複製的音樂語言，成為近年韓國最具代表性與國際影響力的樂團之一。 2016 年，Silica Gel 榮獲「Hello Rookie 年度新人」大獎嶄露頭角；隔年又憑藉首張同名正規專輯《Silica Gel》，拿下第 14 屆韓國大眾音樂獎「年度新人」，正式獲得樂壇肯定。
▲韓國話題樂團Silica Gel將於10月來台。（圖／Young Team Productions提供）
此後陸續推出〈Kyo181〉、〈Desert Eagle〉、〈NO PAIN〉、〈Tik Tak Tok〉等代表作，不斷拓展自身的音樂版圖，並連續三年獲得韓國大眾音樂獎「最佳現代搖滾歌曲」。 2024 年，Silica Gel 更一舉奪下「最佳現代搖滾專輯」與最高榮譽「年度音樂人」兩項大獎；同年亦在 Melon Music Awards (甜瓜音樂獎) 拿下「最佳音樂風格」，正式奠定其作為韓國樂壇 「Brave New Sound（嶄新而勇敢的聲音）」 代表樂團的地位。
Silica Gel更與韓裔美籍音樂人Japanese Breakfast合作推出〈南宮FEFERE〉，並發行單曲〈BIG VOID〉，於串流平台突破百萬次點聽，更吸引全球人氣男團Stray Kids成員HAN翻唱。同時，他們也接連登上日本 FUJI ROCK FESTIVAL、西班牙 Primavera Sound 等國際大型音樂節舞台，更成為首組登上日本知名一鏡到底音樂頻道《THE FIRST TAKE》的韓國獨立樂團；2025 年更受邀來台擔任金音創作獎頒獎嘉賓並帶來特別演出，短短 10 分鐘的現場演出便驚艷無數台灣樂迷，迅速累積高度關注。
Silica Gel除了將於8月登上韓國最大搖滾盛事之一的仁川Pentaport Rock Festival主舞台壓軸演出外，更將於9月 26、27日連續兩天，在可容納約 15,000 人的 KSPO DOME（奧林匹克體操競技場） 舉辦出道以來規模最大的專場演唱會，並以此作為首次亞洲巡迴的起點，將於10月17日再度來台演出，門票將於7月15日 (三) 中午12點KKTIX售票系統全面開賣。
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