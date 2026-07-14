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五月天最終場冠佑哽咽！20歲愛女淚揭「爸爸缺席真相」：現在才知道

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天昨（13日）在台北大巨蛋完成「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會最終場，鼓手冠佑更一度哽咽，讓台下不少人跟著紅了眼眶。演出落幕後，冠佑20歲的女兒「小玫瑰」劉芯妤也在社群發長文，坦言自己聽到爸爸哽咽的瞬間，眼淚比爸爸還早掉下來，字字句句流露對父親的心疼與驕傲。

▲▼ 五月天台北大巨蛋演唱會第五場 。（圖／相信音樂提供）

五月天此次台北大巨蛋演唱會有請小玫瑰擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

小玫瑰回憶，從有記憶以來，爸爸總是因工作早出晚歸，因此小時候常自嘲：「我跟爸爸是不太熟的朋友。」直到長大後，她才真正理解爸爸一路走來的辛苦，「每一下鼓棒敲在鼓上，都不是一個簡單的節拍，而是他日復一日的堅持、熱愛，還有為了夢想傾盡全力的樣子。」

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她表示，外界看到的是舞台上光鮮亮麗、接受掌聲與歡呼的冠佑，但自己看見的是爸爸比別人更早出門、更晚回家，不斷練習，只為做到最好，同時始終把家庭與責任放在第一位。「以前小時候，我不懂；現在長大了，我才知道，原來那些缺席的時間，都是為了給我們更好的生活，也是為了守護他最熱愛的音樂。」

▲▼五月天台中演唱會day4，嘉賓小玫瑰。（圖／相信音樂提供）

▲五月天冠佑大女兒小玫瑰已經20歲。（圖／資料照／相信音樂提供）

看到向來像大樹般支撐著大家的爸爸，在五月天巡演最終場紅了眼眶，小玫瑰也忍不住感性告白：「今天看著你紅了眼眶，我才發現，原來那個一直像大樹一樣撐著所有人的爸爸，也會有感動到說不出話的時候。」她最後更向冠佑喊話：「你做得太好了！你敲進大家心裡的不只是節奏，更是一份堅持、一份信念，我很驕傲你是我的爸爸。」溫暖發文也感動大批歌迷。

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五月天小玫瑰

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