盧廣仲遇颱風攪局終於開唱！　罕卸「安全感盾牌」真情告白逼哭粉

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▲▼盧廣仲北流開唱 。（圖／添翼創越工作室提供）

▲盧廣仲北流開唱 。（圖／添翼創越工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》13日晚間在台北流行音樂中心舉辦演唱會，歷經颱風延期後終於順利開唱，盧廣仲一開場便興奮向全場打招呼，直呼：「很開心在北流，這是我第一次在北流開演唱會，第一次就有你們參加，這是我們共同創造的記憶。」

▲▼盧廣仲首度登北流演出 。（圖／添翼創越工作室提供）

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▲▼盧廣仲首度登北流演出 。（圖／添翼創越工作室提供）

▲▼盧廣仲北流開唱 。（圖／添翼創越工作室提供）

他提到自己18歲從台南到台北發展，當時北流還不存在，如今終於站上這座舞台演出，讓他格外感動。他也向因颱風延期而改期入場的歌迷致意，笑說：「今天原本是第一場對不對，不好意思打亂你們，遇到颱風。」

演出途中，盧廣仲一度笑說自己剛喉嚨卡了一個痰，「我正在努力把它消化掉。」並表示有時唱歌難免遇到不順，但很慶幸自己的所有過程都能真實呈現在歌迷面前，「我一直希望透過我的人生、我的過程，和你分享，希望它能帶給你一些對自己生命的想像，也帶給你一些啟發，我覺得這就是我這輩子的任務。」他也感性表示，能和大家一起平安度過今晚，是自己的榮幸。

盧廣仲隨後更首度談起童年陰影，坦言學生時期曾遭到霸凌，「其實我以前唸書時被霸凌過，導致我從小長大過程中比較缺乏安全感。」他形容，那份不安全感來自「我好像沒做什麼，壞事就降臨」的感受，也因此一度害怕人群，習慣把厚重瀏海、眼鏡和吉他帶在身邊，「跟人群之間有種隔著盾牌的感覺。」

不過，如今的他已逐漸走出過去，笑說：「現在終於可以不拿吉他唱歌唱很久。」他也鼓勵歌迷：「人是會改變的，人生是充滿彈性的，會慢慢變成你想要的樣子，不要害怕用你的超能力、想像力，人生會慢慢變成你想要的樣子。」他最後感謝一路陪伴自己的歌迷與團隊，「你們的存在就像我以前拿的吉他，我在這邊無條件支持大家，一定要保持健康的身體，開心活著，生命的意義就是你們開心，就是我的快樂。」
 

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