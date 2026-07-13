徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰竭

記者黃庠棻／台北報導

香港資深電影製作人、名導徐克的前妻施南生，7月初驚傳病重住院接受治療。其多年好友張艾嘉被目擊神情凝重、行色匆匆地趕往醫院探視，讓外界對她的健康狀況深感擔憂。怎料，幾天過後竟傳出施南生過世的消息，他創立的「電影工作室有限公司」發出聲明證實。

▲施南生證實離世。（圖／翻攝自微博）

施南生所創立的「電影工作室有限公司」，稍早發出聲明「我們最敬愛的 施南生女士，自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，已於2026年7月13日星期一，晚上20:51於養和醫院安詳辭世，享壽75歲。」

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▲施南生（左二）。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，「電影工作室有限公司」在聲明中也強調「深愛她的親友家人隨侍在側，陪伴她走完人生最後一段旅程。相關追思及告別式資訊容後公佈。」 此前，施南生今年5月現身時就曾因拄著拐杖現身，讓她的身體狀況引發外界憂慮。

▲林青霞、徐克（右）、施南生（中）。（圖／翻攝自微博）

施南生與徐克在1996年結婚，至2014年結束18年婚姻關係，均沒有任何子，兩人對於亞洲電影有極大貢獻，兩人曾被譽為是「影壇神鵰俠侶」，並在2025年共同奪得第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」，當時頒獎人還是與兩人多次合作的林青霞。

▲施南生證實離世。（圖／電影工作室有限公司）