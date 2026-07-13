阿本自嘲過氣偶像又被律師羞辱　火大嗆哈林「好傷人」

記者葉文正／台北報導

哈林（庾澄慶）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來藝人玉兔（鄭如吟）、Junior、阿本、歌手牙牙（林怡廷）、男團Ni!KA成員子宸、元昕上節目。哈林開場一看大笑說這是「偶像三代同堂」，讓前「棒棒堂」成員阿本自招「我44歲了！」，還直呼「這主題好傷人！」

▲哈林庾澄慶。（圖／公視提供）

玉兔現場直接吐槽哈林「你確定是三代，不是四代？」，讓哈林直接否認自己過去不是偶像，沒想到玉兔又補刀「你是吧！」，哈林被逼得直說「你看看這種人就是不討好」，讓全場笑翻。

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▲玉兔(左)與牙牙。（圖／公視提供）

節目上出題問「網路遊戲角色和裝備，法律上屬於玩家的所有權」，讓參賽者分成兩派。Junior先說「我感覺這個所有權好像是屬於電玩公司」，阿本也以自身遊戲經驗分析，「因為很多玩的角色跟裝備，你可能玩了10年之後，它開始停止提供服務了，那怎麼辦？」，也認為「如果玩家認為擁有所有權，都去跟遊戲公司求償，好像也沒有這樣的案例」，因此兩人都選「╳」。

▲阿本(右二)超氣。（圖／公視提供）

而玉兔、牙牙、子宸、元昕這題都選「○」，元昕表示「我有玩一些遊戲，但有些遊戲需要花錢去買一些裝備，但裝備買回來就是自己的，所以我覺得應該有權利」。

玉兔則分享型男導演丈夫Howard過去親身遭遇，「我先生年輕時候曾有朋友跟他借帳號，對方就把我先生帳號的設備轉到他的名下」，後來雙方因此打官司，Howard還獲得賠償金。哈林好奇追問賠償金額高不高，玉兔說「好像是2萬多塊，但他高中時期，這已是滿高的一筆費用」，還補充「現在打電競是可以賺錢的、賺一些裝備，有機會養活自己的」；哈林聽了也說「原來這賠償金不是什麼3、5百的小事情」。



這題答案公布確實是「╳」，孫少輔也從法律面解釋其中差別，他說「當遊戲公司倒掉、伺服器要關閉時，我們才感覺到所有權跟經濟上權利的不同」，他進一步說明「法律上你只有擁有這個遊戲角色或裝備的使用權，或是經濟上的權利，但是你並沒有所有權，而所有權是一個對全世界任何人，你都可以主張的權利」。



答對的Junior跟阿本聽了振奮擊掌，不料節目顧問、律師孫少輔開玩笑說「果然Junior跟阿本有經歷整個遊戲週期，才會有完整概念」，讓哈林聽了大笑說「這算誇獎嗎……？阿本不要怕他，告他！」，阿本則自嘲說「這下我們從偶像變過氣偶像，連玩遊戲都被羞辱」，又讓現場笑成一團。哈林主持，充滿趣味與知識的《哈！真相大白了》，公視每週一至三晚間9時首播，播出後上架公視＋平台。