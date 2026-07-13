樂團芒果醬 8/1竹圍漁港開唱 預告表演「絕對驚天地泣鬼神」

記者葉文正／台北報導



今夏盛事《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》即將在桃園竹圍漁港登場，超人氣樂團芒果醬Mango Jump受邀在8月1日演出，成員們收到邀請時超級興奮：「太開心了，讚啦！我們要去桃園囉！」主唱郭佐治對桃園一點也不陌生：「因為我之前念過桃園銘傳大學，我覺得桃園很棒，東西很好吃，過去也蠻方便的，我常常會騎車去那邊，所以桃園對我來說算是一個很熟悉的地方。」

▲芒果醬樂團。（圖／中天提供）

他也大方分享自己的口袋美食：「它就在銘傳旁邊，每次打完球，都會跟大家一起去吃雞魯飯，很好吃。」吃美食也是郭佐治的紓壓方式，但團員蔡有倫卻抱怨：「我們也想跟郭佐治一起吃美食，但他有時候都不找我們，他以前就有自己去偷吃燒肉，被我們發現後才承認。」郭佐治一聽立馬喊冤，但團員黃聖智也加入抗議：「他都會自己去吃，這是真實發生的！」

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▲樂團將於八月在桃園演出。（圖／中天提供）



芒果醬Mango Jump每場演出都很用心設計，郭佐治要歌迷們好好期待他們在《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》的演出：「會有非常大的驚喜、重量級的演出！」不料黃聖智聽了卻表示：「不會是驚嚇吧？不要嚇我，已經開始抖了。」除此之外，他還打趣說：「重量級的演出？是郭佐治跳下去（舞台）嗎？」蔡有倫也在一旁搭腔：「大家要小心郭佐治的重量！」見團員們一搭一唱笑到停不下來，郭佐治超無奈：「不是我的重量啦！我已經在安排非常Special的節目了，有看過我們演出的朋友一定知道，我們幾乎不會搞一樣的事情，這次絕對是驚天動地、泣鬼神的演出！」



《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》除了主舞台有重量級歌手輪番演唱外，在竹圍直銷中心前廣場也會同步舉辦《2026鐵玫瑰熱音賞》校園組與社會組決賽，並邀請共振效應、FAAS、DonSir、鯊魚煙囪與粗大Band擔任表演嘉賓，芒果醬Mango Jump過往也曾受邀擔任《鐵玫瑰熱音賞》表演嘉賓，因此對這指標性音樂賽事並不陌生：「我覺得桃園是一個非常棒的地方，有非常多藝文的氣息越來越蓬勃、越來越好玩，我們上次才去桃園神社玩，那個地方很讚，所以大家也可以順道來桃園玩。」他們也期待未來能有機會在桃園辦演唱會回饋在地歌迷：「桃園棒球場、陽光劇場都超大，但可能要等我們再紅一點，才有辦法開到那個地方，我們會再努力，有機會的話，一定會去！」



8月1日、2日在桃園竹圍漁港舉辦的《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》將同步於晚間5點在中天電視YT頻道直播，晚間6點中天綜合台、中天亞洲台也會播出，中天頻道（北美）及中旺台則在美西時間凌晨3點播出，更多活動資訊請上《樂遊桃園》官方臉書https://www.facebook.com/traveltaoyuan及活動官網https://www.tpcmf.tycg.tw/ 查詢。