鍾欣怡全家赴美60天「被問何必花大錢」　親列2點揭背後初衷

記者王靖淳／綜合報導

女星鍾欣怡與孫樂欣結婚多年，近日才在Podcast節目中宣布明年暑假將舉家移民美國，上個月底在社群公開暫離台灣60天的消息，引發各界關注。格外引人注意的是，昨（12）日再度發文，親自列出2點來揭露「花大錢」的背後初衷。

▲鍾欣怡。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

鍾欣怡坦言，在出發美國之前雖然被不少朋友私下質疑何必花大錢折騰，但當她坐在國外的木頭長椅上，看著兩個孩子在草地上曬得黝黑、滿身汗水地跟不同膚色、語言的人互動，這幅畫面也讓她再次證實了自己的初衷，「我這次當『空中飛人』搬家式的折騰，不是為了讓他們的英文變多流利，而是我長期以來觀察之下兩邊的差異。」

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鍾欣怡指出：「在台灣面對的是『非黑即白的考試』，美國要你學的是『沒有標準答案的生存』。」她坦言台灣往往把英文當成糾正文法與發音的「學科」；然而在美國，英文卻是「生存工具」，孩子為了借文具、加入球賽，不得不用有限的單字量與肢體語言去「推銷自己」。

鍾欣怡表示台灣的教育節奏快到每個人都在比誰先學會、誰先解出答案，但在這裡，老師最常鼓勵孩子「慢慢來沒關係、弄得亂七八糟也很好。」她認為，國際視野最重要的是讓孩子在解決每天遇到的大小問題中，進而學到獨立、勇氣與適應力，「把孩子送來美國夏令營，不是因為這裡的月亮比較圓。而是我想在我的能力範圍內，當他們人生最穩的後盾，讓他們知道～世界很大，人生也從來不只有一種標準答案；格子的外面還有更廣闊的天空。」