訪問／中間淳太想代言蠻牛！自豪每天睡3小時　來台被「這件事」震撼

記者林汝珊／台北報導

日本人氣團體「WEST.」成員中間淳太於12日來台舉行粉絲見面會，今（13日）接受台灣媒體訪問，童年曾在台灣生活多年的他，受訪時也努力不靠翻譯，聽懂記者提問。說起台灣美食，也終於聽聞台灣人對「火鍋到底要不要加芋頭」的堅持，忍不住笑說：「原來台灣人對這件事這麼嚴肅！」

▲中間淳太來台受訪。（圖／大鴻藝術提供）

38歲的中間淳太是台日混血，小學四年級起曾在台北生活6年，直到高中才返回日本，表示：「大部分都聽得懂，但要講的話就沒有那麼流利。」平時為了維持中文實力，也會跟中文很好的媽媽練習中文。坦言為了這次來台舉辦見面會，事前也特別練習中文，還閱讀台灣作家作品《台灣漫遊錄》。

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回憶起童年在台生活，中間淳太分享在就讀日僑學校，教室對面剛好有「頂好（Wellcome）」招牌，有一次英文考題出現「Welcome」這個單字，結果全班同學都忍不住偷看窗外招牌，最後因為多拼了一個L，幾乎全班都寫錯，至今仍讓他印象深刻。

▲中間淳太為了見面會，事前也特別練習中文。（圖／大鴻藝術提供）

昨晚見面會結束後，他與工作人員一起吃麻辣火鍋，第一次見識到台灣人對「火鍋到底要不要加芋頭」的堅持。自稱「芋頭派」的他表示，當天有人強烈反對加芋頭，最後才終於下鍋，笑說：「想加芋頭的人要自己負責，在影響湯頭之前先撈起來。」此外，他也透露自己吃滷肉飯、咖哩飯時都不會攪拌，保留原本的味道。

此外，他也大力推薦自己，笑說想當蠻牛代言人：「雖然我是WEST.裡年紀最大的成員，但體力可是最好的！」更透露自己平時睡眠時間只需要約3小時就足夠，開玩笑表示：「喝了蠻牛的話，搞不好連睡覺都不用了。」