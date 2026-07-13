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短今健康亮燈右眼睫毛狂掉！　「找不出原因」被勸轉大醫院

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊成員短今平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（13）日她就在IG限動發文透露，自己的右眼掉睫毛，但是去看了眼科也找不出原因。為此她直呼：「讓我們繼續看下去。」

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今右眼掉睫毛。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今在文中表示，當她希望找出右眼不適的病因時，萬萬沒想到醫生在經過檢查後，竟然查不出原因。她坦言，醫生說不知道我右眼掉睫毛的原因，甚至還當場向她說明睫毛跟眼瞼都沒有問題。

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短今透露，由於當下看診檢查不出病因，因此醫生幫她退了掛號，同時也建議她到大醫院的眼整形科檢查，為此她在文末表示：「看來要展開我的右眼求醫任務了，究竟是什麼問題，讓我們繼續看下去。」

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今1月才透露自己大量掉睫毛。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

事實上，短今在今年1月初時才在限動發文提到，發現自己竟然大量掉睫毛，仔細一看才驚見「右眼中段全部失蹤了」，後來去看眼科更被告知是眼瞼發炎，「因為是慢性疾病已經一段時間了，所以一直沒發現身體的警訊，努力找回我遺失的健康。」

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