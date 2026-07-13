敖犬開箱4千萬婚房！5層樓透天「千萬裝潢內部曝」　DJ台、專屬酒吧全都有

記者孟育民／台北報導

男星敖犬（莊濠全）2024年豪砸4千多萬元，在台中購入一棟5層樓透天別墅作為婚房，歷經兩年裝潢、親自監工一年後，終於正式完工。他近日首度透過YouTube開箱新家，透露裝潢費用突破千萬元，打造出心目中的夢想住宅，看到最終成果也滿意表示：「我沒有任何遺憾，這算我盡全力拼出來的一個心血。」

▲敖犬和發發開箱台中透天。（圖／翻攝自YouTube／敖犬與發發）

敖犬的新家為5層樓電梯別墅，室內空間約120坪，車庫可停放2輛車，整棟住宅更導入大量智能家居設備，科技感十足。整體設計以簡約、明亮且溫潤的木質調為主，一樓除了規劃DJ台，還設置隱藏式收納空間擺放收藏品，以及可180度旋轉的電視牆，兼具美觀與實用性。

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▲▼敖犬親自監工家裡裝潢。（圖／翻攝自YouTube／敖犬與發發）

他也分享，家中規劃了大量隱藏式收納，當初看到報價時一度想放棄，但老婆發發始終堅持勸說：「你一定要做。」最後他還是咬牙加碼，如今看到成果，也直呼相當值得。此外，大門45度角的財位正好位於樓梯下方，敖犬特別打造充滿風水寓意的設計，圓形球燈象徵「前途光明」，地面鋪滿石頭代表「時來運轉」，整體更結合「金生水」、「步步高升」等吉祥寓意，希望為新家增添好運。

▲▼敖犬家中藏很多細節。（圖／翻攝自YouTube／敖犬與發發）



客廳則以溫暖舒適為設計核心，從天花板、沙發背牆到地板，大量採用木質色系，營造放鬆又有質感的生活氛圍。二樓打造專屬小吧台，宛如家庭酒吧，同時規劃寬敞的大露台，提供休憩空間，家中的貓咪也擁有自己的獨立房間。頂樓則被規劃成專屬攝影棚，未來拍攝YouTube影片與社群內容，都不必再額外租借場地，大幅提升工作便利性。至於主臥室，敖犬則將原本兩間房打通，整合成一間寬敞的大套房，結合臥室與更衣間設計，不僅空間更加開闊，也兼顧收納與生活機能。

▲敖犬臥室。（圖／翻攝自YouTube／敖犬與發發）

從買房、設計到親自監工，敖犬投入大量時間與心力，也豪砸超過千萬元完成裝潢。他坦言，雖然過程中花了不少預算，但看到最終成果，一切都很值得，滿意表示：「我沒有任何遺憾，這算我盡全力拼出來的一個心血。」這棟新家不僅是夫妻倆的婚房，也成為他多年努力後，送給自己與家人的夢想之家。