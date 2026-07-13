瑪丹娜強勢回歸　十度拿下專輯榜冠軍與披頭四齊名

▲瑪丹娜暌違近7年再發新專輯，果然不負眾望一舉奪下專輯榜的榜首。（Rafael Pavarott攝／華納音樂提供）



圖文／鏡週刊

瑪丹娜上週正式發行的專輯《Confessions II》，空降告示牌專輯榜冠軍，這也讓她與披頭四（The Beatles）齊名，在告示牌專輯榜、單曲榜、英國專輯榜、英國單曲榜都締造10度奪冠紀錄的藝人。

這張《Confessions II》不光重回瑪丹娜（Madonna）最拿手的舞曲路線，內涵更是緊扣2005年發行的《娜語錄》（Confessions on the Dance Floor），從詞曲創作、編曲、MV拍攝等各個層面上，都是這張專輯的續作，但又帶入了現今67歲瑪丹娜回望自己於80年代奮鬥、走紅與成名的種種歷程。在熱鬧的曲風中，又夾帶著一些對於人生際遇的感嘆，偶爾閃露出人生智慧的神采，卻不會流於過度說教，用力活在當下的主題。

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這張專輯也是瑪丹娜闊別華納音樂體系10年後，重回華納音樂旗下的懷抱，在行銷宣傳各方面都加強火力，宣傳主軸呼應6月同志驕傲月、鎖定同志族群的派對、跟同志交友軟體Grindr的跨界合作打歌，一路從洛杉磯、巴黎、倫敦、以及上週日於紐約夜店，都以快閃方式進行演出，鞏固了夜店跑趴咖的向心力，讓專輯在串流平台一推出，就衝出亮眼的播放率，締造她在音樂串流平台最佳的專輯首週播放成績。同時樂評也一致認為，這張專輯也是瑪丹娜過去10年以來，表現最佳的一張專輯。《滾石雜誌》（Rolling Stone）、《綜藝報》（Variety）樂評甚至直接點名，這是她過去20年來表現最棒的專輯。

從80年代出道以來，《Confessions II》成為瑪丹娜第10張奪下告示牌專輯榜冠軍的專輯，這讓她跨越了80、90、千禧年、2010、2020等5個10年，每10年都有冠軍專輯的傲人成績。但也在同時，這張專輯的單曲都沒有在單曲榜上得到亮眼的成績，主要的理由很可能是整張專輯在製作時，以不間斷舞曲的概念完成，希望歌迷能從頭一口氣聽到偉、而非當成各自獨立的篇章。不過粉絲已經在期待單曲〈Danceteria〉成為下一波的主打歌，因為顯而易見整首歌的MV都拍攝完成，在之前發佈的10分鐘短片《Confessions II》片段都已曝光過，裡頭充滿了各種跟80年代致敬的彩蛋，也讓大家更想知道完整版裡頭會有哪些充滿話題性的內容。

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