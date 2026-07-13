黃奇斌新歌MV太狂！　柯震東合體女神跨刀助陣

▲黃奇斌推出新歌〈綿綿無絕期〉 。（圖／大可文武有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團茄子蛋主唱黃奇斌推出首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，歷經沉潛後重新投入創作，數位專輯日前全面上架，推出後隨即登上音樂平台專輯榜冠軍，其中新歌〈綿綿無絕期〉是他首次錄製真鋼琴、自彈自唱的人聲鋼琴作品，他坦言原本曾想加入更豐富的編曲，最後仍決定保留最單純的樣貌，捨棄和聲，只留下最真實的歌聲。

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▲▼黃奇斌新歌MV邀請柯震東、邵雨薇助陣 。（圖／大可文武有限公司提供）



黃奇斌表示〈綿綿無絕期〉描述的是一段情感留下的影響，「很多事情帶來的影響，無論是正面或是反面，可能都是綿綿無絕期的，當中包括傷痛、快樂或是回憶。」他進一步分享，歌曲畫面是一個人因犯下錯誤，看見愛人露出從未見過的表情，必須先完成該面對的事情，才能回到對方身邊，「我想要和你一起離開這裡，但我還是得先處理這些狗屁倒灶的事。」他形容那些留下的傷痕、疼痛與後遺症，都如歌名般「綿綿無絕期」。

MV由導演殷振豪執導，邀來柯震東、邵雨薇共同演出。殷振豪表示歌曲描寫如同無期徒刑般的內心循環，因此希望透過更具戲劇張力的故事襯托歌曲能量。MV中，柯震東飾演始終走不出內心陰影的男主角，將自己封閉在麻豆代天府；邵雨薇則飾演勇於追愛的女主角，試圖走進對方的世界，卻在感情逐漸升溫時遭對方再次推開，詮釋一段充滿遺憾的情感故事。