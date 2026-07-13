林舒語帶娃搭泰航「被排逃生口」　提早劃位全家遭拆開坐：問號

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語2015年宣布結婚，育有3個寶貝兒子，不時會和粉絲分享生活點滴。近日一家人到泰國玩，平時會透過社群記錄日常的她，今（13）日在IG限動發文抱怨，表示一家人回程時提早3小時辦好登機手續，結果最後卻被分開坐，為此她無奈直呼：「真的滿滿問號。」

▲林舒語提早3小時劃位竟出包。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

林舒語在IG限動發布黑底白字文，無奈坦言，全家搭泰國航空回台，明明提前三個多小時就辦好登機手續，結果一家兩大兩小上飛機後，卻突然被空服人員告知需換位置。林舒語透露，地勤人員在劃位時將他們安排在逃生口的座位，直到登機後才被通知「因為位置在逃生口、小孩必須換位」，讓他們被迫把行李手忙腳亂搬下，換去「2、1、1的分開座位。」

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▲林舒語一家最近到泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／linleah529）

林舒語強調自己和家人非常遵守時間，直言「我們不是最後才壓線劃位」，因此無法理解地勤人員的配置邏輯，為此她在文中不解地直呼：「你們的感受是？為什麼要把帶孩子的我們選逃生口位子？真的滿滿問號。」內容曝光後，立刻引發熱議。