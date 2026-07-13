呂文婉拒借學妹5萬「被酸同為單親媽」　她傻眼：我有欠妳嗎？

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（13）日她就在臉書發文透露自己收到一封求助私訊，並在文中還原了完整的過程，同時也忍不住感嘆：「我有欠妳嗎？」

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

談起與私訊者之間的關係，呂文婉無奈直言「還真有些尷尬。算認識，也不認識」，因為她認為，在網路世界裡，也許對方經常來留言互動，看久了覺得熟悉，卻從未謀面，彼此終究隔著一層神秘面紗。呂文婉坦言，對方是小自己20屆的大學學妹，年輕時未婚懷孕，原以為孩子出生後能補辦婚禮，沒想到就在懷孕8個月時，男友突然坦承其實是有婦之夫。

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呂文婉進一步透露，當時學妹的男友保證會離婚並照顧她們母女，學妹相信並辭掉工作全心照顧女兒，讓女兒從幼稚園到小學一路念的都是高學費的私立學校。沒想到，就在女兒今年暑假過，即將升上國中時，3個月前這個男人突然消失了，完全沒有交代、沒有生活費，也沒有任何消息。

呂文婉表示，學妹傳給她的是女兒即將就讀那所高級私立學校的網路註冊資訊，希望能借她這筆即將到來的4、5萬元學費。為此，她坦言自己當時看到這裡心裡很沉重，雖然知道對方一定很慌、很無助，但評估後還是委婉拒絕。沒想到，對方竟反擊狠嗆：「我一直以為妳是一個很溫暖的人...同為單親媽媽，應該知道單親的苦...」讓呂文婉當場愣住。

最後，呂文婉在文末建議學妹，此刻最重要的不是籌學費，而是冷靜思考接下來的人生布局，依照現在的經濟能力規劃就學選擇，重新回到職場。她感性直言，比起名校，孩子更需要的是穩定生活與願意承擔後果的媽媽，「求助沒有錯，只是別人的善意，不該變成理所當然。我沒有欠妳，天也無絕人之路。」