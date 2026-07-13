草蜢蔡一傑「摘7公分腦瘤」暴瘦9公斤　現況曝光親揭抗癌過程

記者蔡琛儀／台北報導

香港殿堂級天團草蜢昨（12日）現身擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，更當眾宣布明年一月中將在台北開唱，蔡一傑2024年底罹患腦癌，長了7公分的腦瘤，經過開刀、治療、休養了一年復出，狀態絕佳，蔡一傑認為，罹癌是上天給他的一個考驗，他也想以過來人的身份對癌友喊話：「不要害怕，而且要穩定自己的心，面對這個病並去對抗。」

▲草蜢蔡一傑（中）戰勝病魔回歸舞台，狀態絕佳。（圖／寬魚國際提供）

他罹病時體重從72公斤暴瘦到63公斤，吃藥副作用導致腸胃也有問題，愛美的他因電療掉髮，忍痛剃光頭髮，頭上還留了一道手術疤痕，「有段時間是不開心的，有一天摸自己的後腦，發現缺了很大一塊，情緒蠻低落。」靠著朋友陪伴、打麻將轉移注意力，現在蔡一傑頭髮不僅長回來，不能染頭髮的他，長出來的頭髮是漂亮的銀灰色，意外有了新造型，讓蔡一傑笑說更有自信了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡一傑笑說自己有乖乖聽醫生的話，多休息、好好吃飯，且不忘加強體能訓練，因此體力恢復得很快，體重已恢復到68公斤，也沒有任何後遺症，目前只需要每個月定期回診檢查狀況即可，原本醫生叫他動作不要太劇烈，「但是我不聽話」，哥哥蔡一智開玩笑說：「醫生看完他香港演唱會的狀況說：『沒事了。』」蔡一傑更自豪現在狀態比以前更厲害。

▲草蜢明年一月將三度攻蛋開唱。（圖／寬魚國際提供）

當初確定罹癌時，草蜢剛好碰到一場美國演唱會，蔡一傑說：「本來想先做完演唱會再動手術，結果他們兩個跟醫師都拒絕，就怕我會在飛機上發生意外。」因此後來只有蔡一智和蘇志威前往完成演出，也是草蜢成軍41年來首次三缺一。

在蔡一傑罹病時，蔡一智和蘇志威兩位夥伴都很有默契的給他滿滿的空間，蘇志威說：「他生病了，就給他空間。」蔡一智也說：「就是面對、接受、解決、放下，我們三個一直都很正面。」