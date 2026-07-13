草蜢曝五月天嘉賓內幕：幾週前才邀約　蔡一傑懊惱「忘問阿信1件事」

記者蔡琛儀／台北報導

香港殿堂級天團草蜢昨（12日）現身擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，更當眾宣布明年一月中將在台北開唱，今（13日）三人接受媒體聯訪，由於草蜢正在製作40週年的新專輯，預計將收錄40首全新歌曲，蔡一傑懊惱表示，昨晚在台上忘記跟阿信邀歌，不忘對著鏡頭喊話：「阿信，拜託麻煩做一首歌給我們～」

▲草蜢昨天到五月天台北大巨蛋當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

談到昨天擔任五月天嘉賓，三人都很得意這次臨時任務「保密到家」，給足觀眾驚喜，表示幾週前才接到邀約，當時大家分散在泰國、澳門、香港，蔡一智笑說很開心跟五月天玩了一個晚上，更大讚阿信可以當唱跳歌手，不過昨天五月天一天連唱兩場，太過疲累，雙方沒有聊太多，僅得知五月天接下來將休息兩年籌備新專輯。

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他們先前在香港紅館的7場演唱會嘉賓請到張學友、郭富城、陳奕迅、古天樂、陳慧琳等天王天后，陣仗驚人，談到這次三度攻上台北小巨蛋，蘇志威說台灣是對他們來說最重要的地方，所以歌單肯定和香港不一樣，蔡一傑也說想邀請一些歌手朋友來參與。

▲草蜢明年一月將在小巨蛋開唱。（圖／寬魚國際提供）

這次草蜢演唱會和已相識30幾年的超級製作人、寬魚國際執行長邱瓈寬（寬姐）合作，寬魚國際目前已取得草蜢的澳門、台北與海外各站的主辦權，寬姐說原則上台灣會開2場，但還在等候場地通知，且也已爭取到海外場，預計一個月一個地區，目前確定8月前進大馬，10月在澳門，中間可能還會再到美、加開唱。

蔡一智直言：「以前能開巡演真的很感恩，經過去年的事，我們三個更加珍惜每一次的機會，因為真的沒有分開過，在華人地區都有那麼多鐵粉，太感謝上天給我們緣分，我們會用舞台去娛樂大家。」

▲草蜢這次澳門、台北、海外演唱會與老友邱瓈寬合作。（圖／寬魚國際提供）