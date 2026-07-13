二伯品牌抄襲爭議延燒！日本品牌MARKEY'S證實收到資料：將確認事實

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也接連爆出爭議。繼遭質疑部分商品設計神似日本品牌「SOU・SOU」後，又有網友比對指出，品牌至少10款服飾及配件與MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang、niko and等品牌設計概念相近，再度掀起抄襲討論。面對外界質疑，二伯至今未正面回應，繼日本品牌 SOU・SOU 回應後，而遭點名的MARKEY'S也正式回覆了。

▲▼HAHABABY被網質疑與日本品牌MARKEY`S 神似，對比圖曝光。（圖／翻攝自HAHABABY、MARKEY`S官網）

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對此，MARKEY'S官方回覆表示，已收到網友提供的相關內容與資料，也理解消費者對事件的關切，後續將由公司內部進一步確認事實經過，若經評估認為有必要，將研議並採取適當因應措施。

不過，MARKEY'S也說明，涉及個別案件的處理方式，以及公司內部的檢討與評估情形，可能無法逐一對外公開。官方強調，未來仍會持續重視品牌價值與商品製作，讓消費者能夠安心選購。