陸劇女神拍戲突染病「妝只化半邊臉」上鏡　一播出正面被遮網看傻

記者黃庠棻／台北報導

古裝復仇大戲《百花殺》已於Disney+上線熱播。該劇由人氣女星孟子義與新生代男神何宜謙（何與）領銜主演。劇情講述背負著家族滅門慘案、從西北歸來的冷情昭寧郡主沈汐和（孟子義飾），為了執掌自身命運主動踏入朝堂的風暴中心。怎料，近日播出的集數中，孟子義被發現僅用側臉入鏡，引起熱議。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）

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孟子義近期演出《百花殺》，在劇中挑戰從影以來最霸氣的角色，獲得許多觀眾喜愛，只是這兩天的集數中，她被發現多以側臉入鏡，就算正臉現身也都被巧妙地用陰影遮住左半邊臉蛋，讓不少追劇的戲迷發現端倪，紛紛直呼「以為是什麼新的拍攝方式」、「怎麼剛好都沒露出正面」。

▲孟子義被發現只用半邊臉入鏡。（圖／翻攝自微博）

原來，孟子義日前曾在直播中透露，在拍攝《百花殺》期間，自己因為麥粒腫（俗稱針眼）嚴重復發而無法上妝，當時化妝師只能幫她上一半臉蛋的妝容，生病的那一半則是保持素顏狀態，她也公開一張自己只上了半邊妝容的照片。

▲孟子義拍攝《百花殺》長針眼，只用半邊臉入鏡。（圖／翻攝自微博）

除此之外，由於孟子義在拍攝期間突如其來生病，除了化妝只上半邊臉之外，劇組也承諾會為她調整機位，並且大量使用側邊的鏡頭拍攝，讓她在鏡頭呈現最完美的狀態。對此，不少網友在了解背後原因之後，也紛紛大讚「上不上妝都好美」、「孟子義這次《百花殺》的造型真的太漂亮」、「這樣拍也很有特色耶」。

▲《百花殺》由孟子義、何與主演。（圖／Disney+提供）