「令和最美氣象主播」宣布懷孕！結婚2年報喜　預產期曝光

▲貴島明日香宣布懷孕。（翻攝自IG@asuka_kijima）

圖文／鏡週刊

曾被封為「令和最美天氣預報員」的女星貴島明日香（きじま あすか），今（13）日透過IG報喜，分享懷孕的喜悅，預產期落在今年冬天。

貴島明日香2024年7月嫁給導演，今日她在IG宣布升格人母，透露預產期在今年冬季，目前身體狀況已經穩定下來，今後工作以健康為第一優先，會在能力所及範圍盡力而為，感謝外界關心。

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▲貴島明日香IG報喜全文。（翻攝自IG@asuka_kijima）

1996年出生的貴島明日香，憑藉清新氣質和高挑外型，高中時期就曾擔任模特兒，被經紀公司相中後參與更多影視作品。2017年她開始在日本電視台晨間新聞《ZIP!》擔任氣象主播，其活潑的肢體語言與經常到戶外播報的方式深受觀眾青睞，2021年她獲選Oricon News「第17屆最受歡迎氣象預報員排」，被日媒封為「天氣女神」、「令和最美天氣預報員」。



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