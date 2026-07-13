《海洋奇緣》真人版砸天然寶石「雕150顆特菲堤之心」幕後祕辛曝光

記者黃庠棻／台北報導

迪士尼影業暑期最強鉅作《海洋奇緣》真人版全台戲院好評熱映中，一上映隨即引爆全台觀影狂潮！憑藉寫實震撼的視覺特效、極具渲染力的經典音樂與原汁原味的爆笑互動，成功在上映首週末以新台幣1471萬勇奪全台新片票房冠軍。

▲《海洋奇緣》真人版。（圖／迪士尼提供）

為了回饋廣大影迷的熱烈支持，片商加碼釋出最新幕後花絮，首度解鎖由音樂大師林曼努爾米蘭達親自操刀的全新原創神曲。在最新曝光的幕後花絮中，最令全球粉絲激動的莫過於「兩代莫娜」的世紀同台。

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▲《海洋奇緣》真人版。（圖／迪士尼提供）

全新原創歌曲〈Along the Way〉促成動畫版莫娜配音員兼本片監製奧莉伊卡拉瓦爾荷侯與真人版莫娜凱薩琳拉加阿雅的音樂對話，象徵著兩人的旅程產生奇妙碰撞。奧莉伊感性表示，能將接力棒傳承給凱薩琳是極大的榮幸；隨後半神人「毛伊」巨石強森也以強烈節奏加入合唱，為這首傳承海洋生命力的歌曲注入靈魂。

▲《海洋奇緣》真人版。（圖／迪士尼提供）



除了音樂上的全新突破，真人版電影在視覺與道具上也精益求精，毛伊神奇魚鉤道具團隊完全根據動畫原稿，精心製作了超過20個功能各異的神級魚鉤，其中包括為了承受巨石強森全身重量與激烈動作的超堅固版、內部能散發神祕光芒的塑料裂紋版，以及特技動作專用、防受傷的特製輕量版，完美支援戲裡戲外的所有高難度演出。

▲《海洋奇緣》真人版。（圖／迪士尼提供）

為了在大銀幕上呈現極致的真實感，團隊摒棄廉價塑膠材料，特選具有美麗深綠色澤的天然寶石「螢石」來雕琢「特菲堤之心」，配合不同場景的複雜燈光，以及應對激烈特技動作的磨損，道具組在拍攝期間總共製作了高達約150 顆特菲堤之心。

▲《海洋奇緣》真人版。（圖／迪士尼提供）

《海洋奇緣》真人版完美展現了迪士尼無可比擬的龐大規模與細膩情感，不僅傳承了將10年的感動旋律，更以頂級工藝刷新觀眾的視覺極限《海洋奇緣》真人版現正熱映中。