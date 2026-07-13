再婚英國妻3年！宋仲基遭爆「二度離婚」秒登熱搜　真相曝光網氣炸

記者林汝珊／綜合報導

男星宋仲基2019年與宋慧喬離婚，2023年再婚迎娶英國籍演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），婚後育有一子一女。不過今（13日）韓網卻傳出「宋仲基又離婚？」等關鍵字，引發不少網友錯愕，然而結果竟是AI生成的假新聞在網路上流傳，甚至有人信以為真。

▲宋仲基遭傳「離婚」烏龍新聞。（圖／翻攝自IG）

近日一則YouTube打上聳動標題，寫下「『獨家』宋仲基40歲二度離婚...」內容不僅使用夫妻倆照片，還搭配AI語音、新聞播報形式及刻意剪輯的畫面，營造出媒體獨家報導的效果。

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一名韓國部落客在搜尋宋仲基相關資訊時，看到影片後一度誤信消息屬實，甚至開始撰寫相關文章，直到進一步查證，才發現宋仲基本人、經紀公司或韓國主流媒體，都未曾發布任何婚變消息。

▲宋仲基今年4月才與妻子公開亮相。（圖／翻攝自IG）

由於標題和縮圖設計得相當逼真，不少人只看標題就信以為真。事實上，夫妻倆今年4月結婚滿3年首度正式公開亮相，一同出席首爾藝術殿堂舉辦的音樂會，擔任旁白演出。活動結束後也與演出團隊開心合影，互動自然融洽，感情看起來相當好。