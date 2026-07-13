「內衣女神」拐拐迎38歲生日！ 火辣沙龍照慶生兼感性告白

記者葉文正／台北報導

擁有「內衣女神」美譽的女星拐拐（許采晴），近日迎來 38 歲生日。為了紀念人生邁入新階段，她特地拍攝了一系列性感沙龍照，大方展現凹凸有致的極致好身材。照片中的她不僅維持一貫的火辣尺度，更增添了一份優雅與自信。拐拐感性表示，現在的自己正處於最平衡的狀態，並感謝生命中貴人相助，讓她成功轉換跑道，實現自我價值。

▲拐拐慶生拍美照。（圖／翻攝臉書）

回首過去兩年的心路歷程，拐拐透露現在的體悟，其實是兩年前向宇宙「下訂單」顯化而來的成果。她坦言：「前兩年我學會了釋懷跟放下，今年開始學會了理解與修正自己。」這一年對她而言是充滿獨立與創新的一年，她感謝宇宙給予的考驗，讓她能將壓力內化，蛻變成全新的自己。

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▲拐拐事業有成。（圖／翻攝臉書）

拐拐強調，人生進入新階段是為了追求真正的快樂與自我實現。即便在轉換跑道的過程中面臨重重挑戰，但因為是做自己熱愛的事情，她依然引以為傲地前行。她更為自己鼓掌：「勇敢一步步挑戰生命關卡的人，這是我最引以為傲的技能。」

▲拐拐坦承有追求者。（圖／翻攝臉書）

身高 168 公分的拐拐，過去擔任模特兒期間對身材極度苛刻，長期將體重壓制在 48 公斤左右。然而，她自爆從去年到今年體重增加了 8 公斤，雖然數字上升，但她反而顯得氣色紅潤、體態勻稱。拐拐表示，現在的她不再盲目追求纖瘦，而是以「身體健康」為首要目標，不希望給予自己過大的壓力。

▲拐拐身材火辣。（圖／翻攝臉書）

對於外界關心的感情生活，38 歲的她透露身邊雖有追求者，但尚未遇到心儀對象。未雨綢繆的她，早在 33 歲時就已完成凍卵 15 顆，雖然當時曾因荷爾蒙變化導致膚質變差，但她認為這是對未來的一份保障，讓她能更從容地享受當下生活。

作為長期受矚目的性感指標，拐拐也大方分享保養祕訣。她強調胸部保養不只是為了美觀，更是為了健康。她養成洗澡時按摩乳腺的習慣，並定期尋求專業按摩師疏通。拐拐提醒：「女生情緒壓力大容易導致乳腺堵塞，定期疏通能同步檢查是否有異常硬塊。」



除了外部按摩，她也從飲食下功夫，透過補充膠原蛋白與營養品來維持女性荷爾蒙平衡。拐拐以過來人經驗鼓勵女性，愛自己要從內而外，擁有健康的身體與強大的靈魂，才是最迷人的魅力來源。