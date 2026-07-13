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派翠克戲裡「移植失敗」被宣告治療極限　曾少宗演太沈重全場嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《他的靈魂與他的書店》熱播中，魔幻寫實的風格讓觀眾看得又哭又笑。男主角曾少宗日前現身特展講座，與角色原型李啟誠醫師驚喜同框。曾少宗在現場大吐苦水，自曝飾演這位血液腫瘤科名醫「壓力大到難以想像」，還因為一場宣告病危的戲演得太真實「把大家都嚇壞了」。

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

全劇16集，週一（13日）即將播出第六集，劇情來到最揪心的轉折，黃萬通（派翠克飾）移植失敗，曾少宗必須親口宣告治療已達極限。曾少宗說「其實這一段是整部戲裡，對我來說最難演出的部分之一」。因為醫病之間已建立深厚連結，當醫師和病人的連結越深，他所背負的責任，以及面對失去時的不捨和遺憾，也會越深。

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▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

拍攝時，曾少宗為了抓準醫師的心理素質，第一個Take演得極其鄭重，卻讓現場氣氛沉重到連表演指導都淚崩，導演林志儒立刻說「你把大家都嚇壞了」。

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

為了不讓情緒壓垮家屬，曾少宗在第二個Take選擇把所有的悲傷、遺憾和不捨，都放在心裡最深很深的地方，用緩慢且溫柔的方式宣告病情，這才真正體會到醫者陪伴生命走到終點的重量。

由於角色情緒極度壓抑，曾少宗透露曾在收工後的洗衣房，與表演指導黃采儀進行了一場長達一小時的「靈魂密談」。他說有趣的是「那一個小時，我們幾乎沒有聊角色，我們聊的是彼此的成長、一路走來的生命經驗，還有那些曾經留下的遺憾與體悟」。

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

曾少宗說聊天對他來說，很像是一種自我梳理，也是一次自我解剖「聊天就像洋蔥一樣，一層一層慢慢剝開自己」。他很感謝黃采儀老師和吳怡臻老師，直言「在拍攝現場，她們從來不是告訴演員角色應該怎麼演，而是一路陪著演員，慢慢去觸摸角色最核心的情感。」

拍攝的三個月期間，曾少宗現實生活中的父親也正生病接受治癒中。這種戲裡戲外同步「陪病」的壓力，讓他對醫者與家屬的焦慮感同身受「這對我來說是一個冥冥之中好像受到祝福，我身心靈能得到一些力量，是否也能帶給觀眾力量」。

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

私底下，曾少宗喜歡看書，也喜歡寫文章記錄心情，所以在某些特質上，覺得自己「和李啟誠醫師有一點相像」。私下的他和李啟誠醫師一樣帶點文青特質，雖然現實中曾少宗沒有開書店讓他可以躲起來，但他說道「散步就是我的老屋書店」，透過走路暫時放下責任、好好與自己相處的靈魂角落。

看著自己的故事被拍成戲劇，角色原型李啟誠醫師相當驚艷「少宗這一次的演出，竟然能夠拍出醫生很溫柔的那個層面」，成功將整部戲拉升到欣賞「真善美」的情境；曾少宗則回應，這部戲讓他在四十幾歲的生命階段，學會最重要的一件事就是「我臣服生命，不再強求生命照著期待發生，而是學會在無常中安放內心」。

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

▲曾少宗在《他的靈魂與他的書店》中飾演醫生。（圖／大愛提供）

在劇中，曾少宗開設雨樵懶人書店，這不只是戲，現實中李啟誠醫師真的在花蓮開了「雨樵懶人書店」，而且已經營運九年，是醫師用母親留下的遺產開設的，雖然賠了錢，但他相信媽媽在另外一個世界還是很支持他的，這份跨越生死的愛，也透過戲劇轉化為溫暖人心的力量。

這部被封為「最會醫心」的職人劇，不僅有紮實的醫療背景，更細膩呈現了生命告別的藝術。大愛劇《他的靈魂與他的書店》每週一至週五，晚間20:00，在 大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

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他的靈魂與他的書店派翠克曾少宗

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