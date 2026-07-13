ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

謝京穎孕期一天6餐胖25公斤
快訊／7縣市豪大雨特報
昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛倒光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

五月天 草蜢 劉冠廷 藍正龍 隋棠 千千 薔薔 游鴻明

《戲說台灣》連擲「7聖筊」她被欽點演白沙屯媽祖　張秀卿曝神蹟！

記者黃庠棻／台北報導

長壽本土劇《戲說台灣》多年來以民間信仰與勸善故事深受觀眾喜愛，全新單元破天荒獲得白沙屯拱天宮首度正式授權拍攝。劇組為求慎重，特地向白沙屯媽祖擲筊請示演出人選，沒想到竟一連擲出七個聖筊，由「台語天后」張秀卿獲得欽點，成為唯一指定演員。

▲▼《戲說台灣》 張秀卿出演白沙屯媽祖記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

張秀卿今（13）日盛裝出席開鏡記者會，坦言日前受到巴威颱風來襲的影響，導致她原定於7月11日舉辦的個人演唱會不得不被迫延期，令她感到壓力倍增、輾轉難眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《戲說台灣》 張秀卿出演白沙屯媽祖記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

對此，張秀卿說道「那時候我很難過，突然颱風來，我那幾天沒睡好，睡睡醒醒。後來半夜醒來，我就祈求媽祖讓我好睡，結果神蹟顯現，當晚真的一覺到天亮。」她強調，自己深刻感受到媽祖陪伴在身邊，這才讓她重新獲得心靈的力量，去面對演唱會延期與場地後續協調的不確定性。

▲▼《戲說台灣》 張秀卿出演白沙屯媽祖記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

事實上，這場演唱會傾注了全家人的心血，張秀卿小12歲的老公王國贊為了力挺愛妻，豪砸上千萬元幫忙催票，甚至大手筆在台南高鐵站、高速公路看板及全台便利超商鋪天蓋地買廣告，沒想到無數心血卻因一場無情天災暫時泡湯。

▲▼《戲說台灣》 張秀卿出演白沙屯媽祖記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

不過，張秀卿轉念一想，認為冥冥之中自有天意，雖然颱風那幾天心裡充滿忐忑與擔心，但多虧媽祖娘娘陪她走過來，也許一切都是最好的安排，剛好可以給自己更多時間把演唱會準備到完美，她也誠心祈求媽祖保佑未來延期演出能圓滿成功。

▲▼《戲說台灣》 張秀卿出演白沙屯媽祖記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

除了演唱會一波三折，張秀卿更爆料自從六月得知要飾演「媽祖」之後，老公對她的態度竟然變得比誰都還要畢恭畢敬，甚至引發了夫妻間的「同居危機」，透露「老公6月一知道我要演媽祖，他就自動跟我保持距離，他睡樓上、我睡樓下。有時候兩人在家裡不小心牽到手，老公還會嚇得立刻縮回去，對著空氣連聲合掌說『媽祖娘娘不好意思』！」

▲▼《戲說台灣》 張秀卿出演白沙屯媽祖記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

張秀卿加碼爆料老公現在每天回家的爆笑日常，每次丈夫一進家門，就會對著屋內恭敬地高喊「媽祖娘娘，我回來了！」而演上癮的她也會俏皮地回應「好，平身。」坦言過去夫妻倆互動非常熱情，現今因為這個神聖的角色轉變，導致家中的氣氛變得比較肅靜，甚至有點像廟宇。而為了展現對媽祖娘娘最高的虔誠與敬意，張秀卿也宣布從今日開鏡起正式開始茹素，期盼能完美詮釋神明角色。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

戲說台灣張秀卿

推薦閱讀

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲：有些委屈無法向人解釋

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲：有些委屈無法向人解釋

4小時前

藍正龍發聲開解《辦桌》分工爭議！　巧妙喊話隋棠、千千

藍正龍發聲開解《辦桌》分工爭議！　巧妙喊話隋棠、千千

17小時前

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！　孕期一天吃6餐暴肥25公斤

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！　孕期一天吃6餐暴肥25公斤

6小時前

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛倒光　持股5%投資全賠「親發長文致歉」

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛倒光　持股5%投資全賠「親發長文致歉」

2小時前

唐從聖長文道歉「不是針對高雄」　親曝抱怨颱風停班停課背後原因

唐從聖長文道歉「不是針對高雄」　親曝抱怨颱風停班停課背後原因

1小時前

北影評審內幕／《陽光女子合唱團》金曲加持仍全槓龜　痛失獎座關鍵原因曝光

北影評審內幕／《陽光女子合唱團》金曲加持仍全槓龜　痛失獎座關鍵原因曝光

16小時前

薔薔脱到剩內衣！「鏤空丁字褲超狂」一轉身蜜桃臀全看光 震撼1.5萬人

薔薔脱到剩內衣！「鏤空丁字褲超狂」一轉身蜜桃臀全看光 震撼1.5萬人

7/12 14:07

不只唐從聖痛心！劇場導演轟高雄「偽颱風」　3度停演慘吞虧損

不只唐從聖痛心！劇場導演轟高雄「偽颱風」　3度停演慘吞虧損

6小時前

直擊／超扯！「亞洲天團始祖」降臨大巨蛋　五月天阿信驚：怎麼可能

直擊／超扯！「亞洲天團始祖」降臨大巨蛋　五月天阿信驚：怎麼可能

19小時前

北影／得獎最後特別致謝「卵巢癌逝女主持」　劉冠廷淚揭背後原因

北影／得獎最後特別致謝「卵巢癌逝女主持」　劉冠廷淚揭背後原因

18小時前

二伯品牌爆抄襲SOU・SOU！日設計大師80歲「純手繪創作」心血片曝

二伯品牌爆抄襲SOU・SOU！日設計大師80歲「純手繪創作」心血片曝

7小時前

《侏羅紀公園》葛蘭博士逝世！山姆尼爾享壽78歲　才宣布抗癌成功

《侏羅紀公園》葛蘭博士逝世！山姆尼爾享壽78歲　才宣布抗癌成功

1小時前

熱門影音

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！
劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美
鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
「抽完菸以後要幹嘛？」　A-Lin歌迷：喝酒...她傻眼XD

「抽完菸以後要幹嘛？」　A-Lin歌迷：喝酒...她傻眼XD
IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」
姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD
IU被爆為配合男友「累倒送醫」　 劉寅娜心疼：以後選隨性點的人

IU被爆為配合男友「累倒送醫」　 劉寅娜心疼：以後選隨性點的人
苗可麗戴6千萬珠寶扛北影主持　準備好「以A-LIN為榜樣」

苗可麗戴6千萬珠寶扛北影主持　準備好「以A-LIN為榜樣」
范少勳.劉俊謙都認「M體質」　他愛捏屁股：帶來新的刺激

范少勳.劉俊謙都認「M體質」　他愛捏屁股：帶來新的刺激

卜學亮.姚元浩不合？交心失敗：講不通　Matzka客套話當真掃貨「他說要請客！」

卜學亮.姚元浩不合？交心失敗：講不通　Matzka客套話當真掃貨「他說要請客！」

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

五月天見62歲五迷「看超多場演唱會」　阿信虧：不是老當益壯是財富自由XD

五月天見62歲五迷「看超多場演唱會」　阿信虧：不是老當益壯是財富自由XD

隋棠不挺宥勝復出　罕見重話：不是普通的罪犯耶

隋棠不挺宥勝復出　罕見重話：不是普通的罪犯耶

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

F.I.R阿沁「砸6千萬買房」寵老婆　為小孩置產大安區「月繳20萬房貸」

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

趙露思親回「綠茶」事件：這是個局　喊話公司對質…曝簽約理由「沒想紅」

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈「搖奶茶」探班ETtoday　男同事暈喊：支持一輩子！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

看更多

苗可麗戴6千萬珠寶扛北影主持　準備好「以A-LIN為榜樣」

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前10

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

25分鐘前21

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

37分鐘前0

《戲說台灣》連擲「7聖筊」她被欽點演白沙屯媽祖　張秀卿曝神蹟！

42分鐘前0

二伯品牌又爆爭議！涉違反《環境用藥管理法》　環保局出手要求下架

53分鐘前23

陳喬恩破尺度解放bra！事業線被看光「47歲真實身材全被拍」

57分鐘前0

再婚英國妻3年！宋仲基遭爆「二度離婚」秒登熱搜　真相曝光網氣炸

1小時前0

「內衣女神」拐拐迎38歲生日！ 火辣沙龍照慶生兼感性告白

1小時前2537

唐從聖長文道歉「不是針對高雄」　親曝抱怨颱風停班停課背後原因

1小時前10

女神也容貌焦慮！Karina自爆「這裡太短」極端減肥一天狂瘦3公斤

1小時前205

《侏羅紀公園》葛蘭博士逝世！山姆尼爾享壽78歲　才宣布抗癌成功

讀者迴響

熱門新聞

  1. 郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲
    4小時前3416
  2. 藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千
    17小時前105
  3. 謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！
    6小時前4
  4. 昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉
    2小時前183
  5. 唐從聖長文道歉「不是針對高雄」　親曝抱怨停班背後原因
    1小時前4834
  6. 《陽光女子》金曲加持北影全槓龜
    16小時前107
  7. 薔薔脱到剩內衣！
    7/12 14:072412
  8. 不只唐從聖痛心！劇場導演轟高雄「偽颱風」
    6小時前6077
  9. 亞洲天團始祖降臨大巨蛋　阿信：怎麼可能
    19小時前269
  10. 得獎最後致謝「卵巢癌逝女主持」　劉冠廷淚揭背後原因
    18小時前225
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合