《戲說台灣》連擲「7聖筊」她被欽點演白沙屯媽祖　張秀卿曝神蹟！

記者黃庠棻／台北報導

長壽本土劇《戲說台灣》多年來以民間信仰與勸善故事深受觀眾喜愛，全新單元破天荒獲得白沙屯拱天宮首度正式授權拍攝。劇組為求慎重，特地向白沙屯媽祖擲筊請示演出人選，沒想到竟一連擲出七個聖筊，由「台語天后」張秀卿獲得欽點，成為唯一指定演員。

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

張秀卿今（13）日盛裝出席開鏡記者會，坦言日前受到巴威颱風來襲的影響，導致她原定於7月11日舉辦的個人演唱會不得不被迫延期，令她感到壓力倍增、輾轉難眠。

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▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

對此，張秀卿說道「那時候我很難過，突然颱風來，我那幾天沒睡好，睡睡醒醒。後來半夜醒來，我就祈求媽祖讓我好睡，結果神蹟顯現，當晚真的一覺到天亮。」她強調，自己深刻感受到媽祖陪伴在身邊，這才讓她重新獲得心靈的力量，去面對演唱會延期與場地後續協調的不確定性。

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

事實上，這場演唱會傾注了全家人的心血，張秀卿小12歲的老公王國贊為了力挺愛妻，豪砸上千萬元幫忙催票，甚至大手筆在台南高鐵站、高速公路看板及全台便利超商鋪天蓋地買廣告，沒想到無數心血卻因一場無情天災暫時泡湯。

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

不過，張秀卿轉念一想，認為冥冥之中自有天意，雖然颱風那幾天心裡充滿忐忑與擔心，但多虧媽祖娘娘陪她走過來，也許一切都是最好的安排，剛好可以給自己更多時間把演唱會準備到完美，她也誠心祈求媽祖保佑未來延期演出能圓滿成功。

▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）

除了演唱會一波三折，張秀卿更爆料自從六月得知要飾演「媽祖」之後，老公對她的態度竟然變得比誰都還要畢恭畢敬，甚至引發了夫妻間的「同居危機」，透露「老公6月一知道我要演媽祖，他就自動跟我保持距離，他睡樓上、我睡樓下。有時候兩人在家裡不小心牽到手，老公還會嚇得立刻縮回去，對著空氣連聲合掌說『媽祖娘娘不好意思』！」





▲張秀卿將在《戲說台灣》 演出白沙屯媽祖。（圖／記者李毓康攝）



張秀卿加碼爆料老公現在每天回家的爆笑日常，每次丈夫一進家門，就會對著屋內恭敬地高喊「媽祖娘娘，我回來了！」而演上癮的她也會俏皮地回應「好，平身。」坦言過去夫妻倆互動非常熱情，現今因為這個神聖的角色轉變，導致家中的氣氛變得比較肅靜，甚至有點像廟宇。而為了展現對媽祖娘娘最高的虔誠與敬意，張秀卿也宣布從今日開鏡起正式開始茹素，期盼能完美詮釋神明角色。