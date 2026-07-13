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唐從聖長文道歉「不是針對高雄」　親曝抱怨颱風停班停課背後原因

記者黃庠棻／台北報導

受巴威颱風停班課政策影響，果陀劇場舞台劇《生命中最美好的5分鐘》原定11日晚間於高雄衛武營的演出宣告取消，參與演出唐從聖指高雄當天實際「無風無雨」，劇團依法配合取消卻須獨自吞下數百萬元虧損。事後該劇導演梁志民也發文抱怨，引起網友熱議。稍早，唐從聖發出長文道歉。

▲▼唐從聖11日在高雄衛武營的演出因颱風停班課場館關閉取消演出，然而本人發文表示當天是好天氣。（圖／翻攝自臉書／從從唐從聖）

▲唐從聖發文引起熱議。（圖／翻攝自臉書／從從唐從聖）

稍早，唐從聖在社群網站上發文，寫下「這兩天，因為我的一篇發文，引起了許多討論，也收到很多不同的意見。我仔細閱讀了大家的留言，也重新思考自己當時真正想表達的內容，因此想藉這個機會向大家說明我的初衷。」

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▲▼《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖演出《生命中最美好的5分鐘》。（圖／記者周宸亘攝）

唐從聖強調自己始終尊重所有以公共安全為優先的防災決策，相關單位在有限時間內肩負民眾安全責任並不容易。他認為，在面對可能危及生命安全的天然災害時，任何表演都不可能比公共安全更重要，這一點他從未改變，也沒有任何輕忽或否定。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖演出《生命中最美好的5分鐘》。（圖／記者周宸亘攝）

對此，唐從聖說明，在這次的演出中自己僅是一名演員，並未參與任何決策。他之所以發文並不是為了個人得失，而是當晚經過衛武營時，看著寂靜的歌劇院，聯想到劇團與所有幕前幕後工作夥伴，在多年來一次又一次面對類似不可抗力情況時所付出的沉重代價。他強調，先前的發文絕對不是在評論停班停課的決策是否正確，也並非要責怪任何單位，更不是針對高雄這座城市。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖演出《生命中最美好的5分鐘》。（圖／記者周宸亘攝）

另外，唐從聖也進一步點出藝文產業的實質困境，表示每當演出因防災措施而被迫取消時，劇團都必須承受巨大的經濟衝擊與損失。一部作品從創作、排練到正式登台，凝聚了無數幕後人員的心力與觀眾的期待。因此，他真正希望引發社會討論的，是當藝文工作者面臨這類天災損失與壓力時，能否透過更完善的制度、保險、補助及相關配套措施獲得更多支持，在守護公共安全的同時，也能為表演藝術提供更完善的保障。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》演出記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖演出《生命中最美好的5分鐘》。（圖／記者周宸亘攝）

對於先前的言論造成部分朋友的誤解與不舒服，唐從聖也在發文中致歉，坦言是自己當時表達得不夠完整，並由衷感謝每一位願意提出不同意見的朋友，讓自己有機會把真正的心聲說得更清楚。他希望這次事件最後留下的不是彼此的對立，而是能讓更多人理解劇場工作的不容易，進而一起思考如何在天災與藝術創作保障之間取得平衡。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》演出記者會-楊奇煜。（圖／記者周宸亘攝）

▲唐從聖演出《生命中最美好的5分鐘》。（圖／記者周宸亘攝）

最後，唐從聖也向所有支持藝術文化的觀眾與陪伴台灣劇場的朋友表達謝意，並期待下一次大家都能在平安、安心的情況下，重新在劇場相見。這番理性的回應不僅緩和了先前的輿論風波，也成功將大眾的焦點導向對台灣藝文產業勞動環境與防災配套措施的正面探討。

【唐從聖全文】
各位關心這件事的朋友，大家好：
這兩天，因為我的一篇發文，引起了許多討論，也收到很多不同的意見。我仔細閱讀了大家的留言，也重新思考自己當時真正想表達的內容，因此想藉這個機會向大家說明我的初衷。
首先，我始終尊重所有以公共安全為優先的防災決策。面對颱風等天然災害，相關單位必須在有限時間內依據掌握的資訊做出判斷，肩負的是所有民眾的安全責任。這份責任並不容易，我從未否定，也沒有輕忽。我也理解，在面對天然災害時，每一項決定都涉及許多專業判斷與現實考量，沒有人樂見演出取消。
我也始終認為，在面對可能危及生命安全的天然災害時，任何演出都不可能比公共安全更重要，這一點從來沒有改變。
在這次演出中，我是一名演員，並未參與任何決策。我之所以發文，也不是為了個人的得失，而是想到劇團與所有幕前幕後夥伴所承受的衝擊。當晚經過衛武營，看著寂靜的歌劇院，想到多年來看見許多藝文團隊一次又一次面對類似情況所付出的代價，因此寫下了當下最真實的感受。
我的發文並不是在評論停班停課的決策是否正確，也不是責怪任何人、任何單位，更不是針對高雄這座城市。我真正想表達的是，每當演出因防災措施而取消，劇團與所有幕前幕後工作夥伴都必須承受巨大的衝擊與損失。從創作、排練到正式演出，每一部作品都凝聚了無數人的時間、心力與熱情，也承載著許多觀眾的期待。
因此，我真正希望被討論的是，當演出因防災措施而取消時，藝文工作者所承受的損失與壓力，是否能透過更完善的制度、保險、補助及相關配套獲得更多支持，讓我們在守護公共安全的同時，也能為表演藝術提供更完善的保障。這並不是為了否定任何一次防災決策，而是希望努力創作的人，在面對不可抗力時，能獲得更多支持與保障。
我的發文確實造成部分朋友的誤解與不舒服，這是我表達得不夠完整，我在這裡誠摯向大家致歉。也謝謝每一位願意提出不同意見的朋友，讓我有機會把真正想說的話說得更清楚。
我真心希望，這次的討論最後留下的，不是彼此對立，而是讓更多人理解劇場工作的不容易，也一起思考，如何在守護公共安全的同時，讓努力創作的人獲得更多支持。
謝謝所有支持藝術文化的觀眾，也謝謝一路陪伴臺灣劇場的每一位朋友。
期待下一次，我們都能平安、安心地在劇場相見。
謝謝大家。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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唐從聖

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