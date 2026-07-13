女神也容貌焦慮！Karina自爆「這裡太短」極端減肥一天狂瘦3公斤

記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Karina近日登上綜藝《拜託了冰箱》，大方坦言自有身材困擾，練習生時期更是極端減肥，為了隔天量體重，一天內狂瘦3公斤，引發熱議。

▲Karina自曝手臂偏短。（圖／翻攝自IG）

Karina透露自己一直以來都有一個身材上的困擾，就是「手臂比較短」，笑說：「平常我都會把手彎著，所以大家不太看得出來，但跟身高相比，我的手臂真的比較短，所以我很容易認出誰也是手臂短的人。」

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Karina更自爆自己直到國中以前還被取了「暴龍」的綽號，「有一次我跟班上身高最矮的同學比手臂長度，結果我的手臂竟然比她還短，但我身高168公分，而那位同學只有140幾公分。」

▲Karina曾一天胖4公斤，再極端減肥。（圖／翻攝自JTBC）

此外，Karina也表示自己屬於「暴胖暴瘦」體質，回憶練習生時期，某次毫無節制大吃，一口氣胖了4公斤，「可是隔天就是量體重的日子，所以我把練習室暖氣開到最強，穿著緊身褲、發汗衣、帽T和羽絨外套，再播放排行榜前100首歌曲不停跑步，回家還泡一個小時的半身浴」，整個人迅速縮水。

Karina笑說自己是參考綜合格鬥選手賽前快速減重的方法，「不過現在年紀大了，已經沒辦法像以前那樣吃，也沒辦法那樣運動了。」被問到何時真的感受到年齡變化？Karina立刻說：「下雨天身體會痛」，逗笑全場。